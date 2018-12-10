Sony Xperia XZ4 böyle mi görünüyor?
Sony, küçük boyutlu amiral gemileri yapmaya özenle devam ediyor. Telefonların büyümekten vazgeçemediği bir dönemde kimsenin bundan şikayetçi olmadığını düşünüyoruz. Firmanın bir sonraki küçük amiral gemisi olması beklenen Xperia XZ4 Compact ise ilk defa görünmüş olabilir.
Twitter'daki güvenilir sayılan sızıntı hesaplarından @OnLeaks tarafından paylaşılan görüntülerde Sony'nin eski tasarım öğelerini bırakmadığını görüyoruz. Üst ve alttaki kalın ekran çerçevesi, tek lensli kamera, bu öğeler arasında. Bunlar Xperia XZ4'e göre tam aksi bir resim çiziyor çünkü XZ4'ün çok ince bir çerçeve ve üç arka kamerayla geleceği söyleniyor.
En azından Xperia XZ4'ün bir 3.5mm kulaklık girişine sahip olması güzel. Karelerde cihazın ön yüzde de tek kameraya yer verdiğini ve öne bakan çift hoparlör sunduğunu görebiliyoruz. Arka yüz cam gibi görünürken, etrafta parmak izi sensörüne rastlanmıyor. Yani parmak izi sensörü ya camın içerisine entegre edilmiş ya da güç düğmesine ilave edilmiş.
Sony Xperia XZ4, kaynağa göre yaklaşık 5 inç'lik bir ekranla ve 139,9 x 66,5 x 9,3mm boyutlarla geliyor. chip.com.tr'nin haberine göre bu boyutlar XZ4'ü 135 x 65 x 12.1mm boyutlarındaki XZ2 Compact'tan biraz daha uzun, geniş ancak ince yapıyor. Telefonun teknik özellikleri henüz bilinmiyor ancak yeni duyurulan üst düzey Snapdragon 855 işlemciyle gelmesini bekliyoruz.
Bu karelere, özellikle tasarımın modern görünmemesi nedeniyle, şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Ancak resimlerin geldiği kaynağın güvenilir olduğunu da biliyoruz. Sony Xperia XZ4 Compact Şubat'ın sonundaki MWC 2019'da tanıtılabilir, bu yüzden merakımızı gidermemiz çok uzun sürmeyebilir.
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