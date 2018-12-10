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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
10.12.2018 - 07:14, Son Güncelleme:

Sony Xperia XZ4 böyle mi görünüyor?

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Sony Xperia XZ4 böyle mi görünüyor?

Sony, küçük boyutlu amiral gemileri yapmaya özenle devam ediyor. Telefonların büyümekten vazgeçemediği bir dönemde kimsenin bundan şikayetçi olmadığını düşünüyoruz. Firmanın bir sonraki küçük amiral gemisi olması beklenen Xperia XZ4 Compact ise ilk defa görünmüş olabilir.

Twitter'daki güvenilir sayılan sızıntı hesaplarından @OnLeaks tarafından paylaşılan görüntülerde Sony'nin eski tasarım öğelerini bırakmadığını görüyoruz. Üst ve alttaki kalın ekran çerçevesi, tek lensli kamera, bu öğeler arasında. Bunlar Xperia XZ4'e göre tam aksi bir resim çiziyor çünkü XZ4'ün çok ince bir çerçeve ve üç arka kamerayla geleceği söyleniyor.

En azından Xperia XZ4'ün bir 3.5mm kulaklık girişine sahip olması güzel. Karelerde cihazın ön yüzde de tek kameraya yer verdiğini ve öne bakan çift hoparlör sunduğunu görebiliyoruz. Arka yüz cam gibi görünürken, etrafta parmak izi sensörüne rastlanmıyor. Yani parmak izi sensörü ya camın içerisine entegre edilmiş ya da güç düğmesine ilave edilmiş.

Sony Xperia XZ4 böyle mi görünüyor

Sony Xperia XZ4, kaynağa göre yaklaşık 5 inç'lik bir ekranla ve 139,9 x 66,5 x 9,3mm boyutlarla geliyor. chip.com.tr'nin haberine göre bu boyutlar XZ4'ü 135 x 65 x 12.1mm boyutlarındaki XZ2 Compact'tan biraz daha uzun, geniş ancak ince yapıyor. Telefonun teknik özellikleri henüz bilinmiyor ancak yeni duyurulan üst düzey Snapdragon 855 işlemciyle gelmesini bekliyoruz.

Bu karelere, özellikle tasarımın modern görünmemesi nedeniyle, şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Ancak resimlerin geldiği kaynağın güvenilir olduğunu da biliyoruz. Sony Xperia XZ4 Compact Şubat'ın sonundaki MWC 2019'da tanıtılabilir, bu yüzden merakımızı gidermemiz çok uzun sürmeyebilir.

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