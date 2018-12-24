Sony Xperia XA3'ün tasarımı nasıl olacak? İşte ilk görüntü
Bir süredir sessizliğini koruyan ve yeni telefonları konuşulmayan Sony Mobile, Xperia XA3 ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni telefonun kendisi henüz görülmedi; ancak bu telefona ait ekran koruyucusu Xperia XA3 hakkında önemli ipuçları içeriyor.
Yeni çıkacak telefonların ilk sızıntılarını yapmasıyla bilinen Slashleaks, Sony Xperia XA3'e ait olduğunu iddia ettiği bir görüntüyü dünyaya servis etti. Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması planlanan Xperia XA3'ün yok denecek kadar ince bir alt çerçeveye sahip olacağını ortaya koydu.
Xperia XA3 ve XA3 Ultra'nın 18:9 görüntü oranı ve çift arka kamera ile piyasaya sürüleceği düşünülüyor.
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