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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
28.05.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Sony WH-1000XM3 Kablosuz Kulaklık İnceleme

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Sony WH-1000XM3 Kablosuz Kulaklık İnceleme

Artık kabloları çöpe atma zamanı geldi. Pek çok cihazda kablolardan tamamen kurtulurken, kulaklıkların da bu akımdan geri duracağını düşünmek elbette mümkün değil. Kablosuz kulaklık denildiğinde akla gelen isimlerden biri olan Sony'nin yeni nesil kulak üstü kablosuz kulaklığı WH-1000XM3, özellikle aktif gürültü engelleme özelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Ses performansıyla seriyi takip eden yeni model, gürültü engelleme konusundaki gelişmeleriyle kategorisinde zirveye oynuyor. Rahat ve konforlu yapısı, selefine göre hafifleyen tasarımı ve Bose QuietComfort 35 II karşısında fiyat avantajı sağlamasıyla, bu tür bir kulaklık arayanlar tarafından gönül rahatlığıyla tercih edilebilir. Ancak fiyatı konusunda kullanıcılar biraz hayal kırıklığına uğrayabilir; zira bu kulaklığa sahip olmak istiyorsanız 2500 TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor. 

Gerek ses kalitesi gerek aktif gürültü engelleme özelliği ile üst seviye bir kulaklık arayan müzikseverler, Sony WH-1000XM3'ü tercih edebilir.

Sony WH-1000XM3'te, en büyük değişiklik kulaklıkların tasarımında görülüyor. Geçtiğimiz yılki modele göre daha hafif bir kulaklık olan 1000XM3, ayrıca daha uygun formuyla kulak üzerine rahat oturuyor. Selef modele kıyasla tam 23 gram daha hafif olan yeni model, bu kez kulak köprüsünün iç kısmının yanında dış yüzeyinde de dolgu malzemeye yer veriyor.

Sony WH-1000XM3 Kablosuz Kulaklık İnceleme

Ayrıca microUSB yerine yeni USB-C porta geçiş yapan Sony, böylece daha hızlı şarj ile daha uzun süre kullanım sunabiliyor. Kutu içeriğinde şık bir taşıma çantasının yanında 1.2 metre uzunluğunda bir kulaklık kablosu da geliyor. Elbette USB-C şarj kablosu da yine mevcut.

Kulaklığın çevresinde sağ tarafta yalnızca USB-C portu yer alırken, sol yanda iki buton bulunuyor. Bunlardan biri güç ve Bluetooth, diğeri ise Gürültü Engelleme ve Ambient tuşu olarak kullanılıyor. Bu arada sol kulak ünitesi üzerinde de N logosu var. Yani bu kulaklığı yine NFCkullanarak kolaylıkla telefonunuzla eşleştirebiliyorsunuz.

Baslar yine derin ve etkili; mid sesler özellikle enstrümantal, klasik müzik ve geniş orkestra topluluklarını dinleyenler tarafından çok beğenilecek. Aynı zamanda kulaklıkta sesler çok iyi dengelenmiş. Bas, diğer  frekansları zorlamıyor, yine mid ve vokallerdeki tiz sesler kulağa sert gelmiyor. 
Sony WH-1000XM3 Kablosuz Kulaklık İnceleme

Bu arada gürültü engelleme özelliğini kullanmak istemediğiniz durumlarda, yine Sony'nin Ambient Sound modunu aktifleştirerek, dış sesleri de içeri alabiliyorsunuz. Gürültü engelleme özelliği aktifken 30 saate kadar pil ömrü sağlayabilen 1000XM3, eğer gürültü engellemeyi kapalı olarak kullanırsanız, bu süreyi 38 saate kadar çıkartabiliyor. 

Kulaklığın pili bittiğinde, 10 dakikalık hızlı şarj ile 5 saatlik bir kullanıma kavuşabiliyorsunuz. Bataryayı tam kapasiteye de 3 saatlik bir şarj ile ulaştırabiliyorsunuz.

Teknik Özellikler:

SÜRÜCÜ BİRİMİ
40 mm, dome tipi (CCAW Ses bobini)

DSEE HX
Var

GİRİŞ(LER)
Stereo Mini Jak

FREKANS TEPKİSİ
4 Hz-40.000 Hz

FREKANS TEPKİSİ (BLUETOOTH İLETİŞİMİ)
20 Hz - 20.000 Hz (44,1 kHz Örnekleme) / 20 Hz - 40.000 Hz (LDAC 96 kHz Örnekleme, 990 KB/sn)

FREKANS TEPKİSİ (AKTİF KULLANIM)
4 Hz-40.000 Hz

PASİF KULLANIM
Var

NFC
Var

KABLO UZUNLUĞU
Kulaklık kablosu (yaklaşık 1,2 m, OFC örgülü, altın kaplama stereo mini fiş)

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