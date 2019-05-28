Sony WH-1000XM3 Kablosuz Kulaklık İnceleme

Ses performansıyla seriyi takip eden yeni model, gürültü engelleme konusundaki gelişmeleriyle kategorisinde zirveye oynuyor. Rahat ve konforlu yapısı, selefine göre hafifleyen tasarımı ve Bose QuietComfort 35 II karşısında fiyat avantajı sağlamasıyla, bu tür bir kulaklık arayanlar tarafından gönül rahatlığıyla tercih edilebilir. Ancak fiyatı konusunda kullanıcılar biraz hayal kırıklığına uğrayabilir; zira bu kulaklığa sahip olmak istiyorsanız 2500 TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor.

Gerek ses kalitesi gerek aktif gürültü engelleme özelliği ile üst seviye bir kulaklık arayan müzikseverler, Sony WH-1000XM3'ü tercih edebilir.

Sony WH-1000XM3'te, en büyük değişiklik kulaklıkların tasarımında görülüyor. Geçtiğimiz yılki modele göre daha hafif bir kulaklık olan 1000XM3, ayrıca daha uygun formuyla kulak üzerine rahat oturuyor. Selef modele kıyasla tam 23 gram daha hafif olan yeni model, bu kez kulak köprüsünün iç kısmının yanında dış yüzeyinde de dolgu malzemeye yer veriyor.



Ayrıca microUSB yerine yeni USB-C porta geçiş yapan Sony, böylece daha hızlı şarj ile daha uzun süre kullanım sunabiliyor. Kutu içeriğinde şık bir taşıma çantasının yanında 1.2 metre uzunluğunda bir kulaklık kablosu da geliyor. Elbette USB-C şarj kablosu da yine mevcut.



Kulaklığın çevresinde sağ tarafta yalnızca USB-C portu yer alırken, sol yanda iki buton bulunuyor. Bunlardan biri güç ve Bluetooth, diğeri ise Gürültü Engelleme ve Ambient tuşu olarak kullanılıyor. Bu arada sol kulak ünitesi üzerinde de N logosu var. Yani bu kulaklığı yine NFCkullanarak kolaylıkla telefonunuzla eşleştirebiliyorsunuz.



Baslar yine derin ve etkili; mid sesler özellikle enstrümantal, klasik müzik ve geniş orkestra topluluklarını dinleyenler tarafından çok beğenilecek. Aynı zamanda kulaklıkta sesler çok iyi dengelenmiş. Bas, diğer frekansları zorlamıyor, yine mid ve vokallerdeki tiz sesler kulağa sert gelmiyor.



Bu arada gürültü engelleme özelliğini kullanmak istemediğiniz durumlarda, yine Sony'nin Ambient Sound modunu aktifleştirerek, dış sesleri de içeri alabiliyorsunuz. Gürültü engelleme özelliği aktifken 30 saate kadar pil ömrü sağlayabilen 1000XM3, eğer gürültü engellemeyi kapalı olarak kullanırsanız, bu süreyi 38 saate kadar çıkartabiliyor.



Kulaklığın pili bittiğinde, 10 dakikalık hızlı şarj ile 5 saatlik bir kullanıma kavuşabiliyorsunuz. Bataryayı tam kapasiteye de 3 saatlik bir şarj ile ulaştırabiliyorsunuz.



Teknik Özellikler:



SÜRÜCÜ BİRİMİ

40 mm, dome tipi (CCAW Ses bobini)



DSEE HX

Var



GİRİŞ(LER)

Stereo Mini Jak



FREKANS TEPKİSİ

4 Hz-40.000 Hz



FREKANS TEPKİSİ (BLUETOOTH İLETİŞİMİ)

20 Hz - 20.000 Hz (44,1 kHz Örnekleme) / 20 Hz - 40.000 Hz (LDAC 96 kHz Örnekleme, 990 KB/sn)



FREKANS TEPKİSİ (AKTİF KULLANIM)

4 Hz-40.000 Hz



PASİF KULLANIM

Var



NFC

Var



KABLO UZUNLUĞU

Kulaklık kablosu (yaklaşık 1,2 m, OFC örgülü, altın kaplama stereo mini fiş)