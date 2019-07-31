Sony Playstation 5 ön satışa açıldı! Özellikleri nasıl olacak?
Sony'nin popüler oyun konsolu Playstation 5 (PS 5) için bir süredir çıkış tarihi gündemde yer alırken son gelişme yaklaşık 4 bin kilometre uzaktan geldi. İsveçli bir teknoloji market, Sony Playstation 5'i ön satışa çıkardığını duyurdu. Peki, Sony Playstation 5 için satış fiyatı ne kadar oldu ve özellikleri nasıl duyuruldu? İşte, oyunseverlerin merakla beklediği konsol hakkında bazı bilgiler
Sony Playstation 5'in ön satışa çıkmasının ardından yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Son olarak İsveç'li bir teknoloji marketin ön satışa sunduğu Playstation 5, oyunseverlerde heyecana neden oldu.
Teknoloji marketin internet sitesi üzerinden 9999 isveç kronu olarak belirlenen fiyatın sembolik olup olmadığı bilinmezken, ABD doları olarak bin 45 dolara tekabül etmesi dolayısıyla cihazın satış fiyatının da bu şekilde olacağı akıllara geldi.
ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?
Sony'nin uzun süredir PS5 üzerinde çalıştığı biliniyordu; ancak yeni oyun konsolunun çıkış tarihi en merak edilen noktaydı. Şirketten bu konuda henüz bir açıklama gelmiş değil; ancak son gelişmelere bakıldığında PlayStation 5'in ne zaman oyuncularla buluşacağı ortaya çıkıyor. Bu kapsamda ilk dikkat çeken nokta yeni oyun konsolunda kullanılacak olan yeni AMD işlemcilerin en erken 2020 sonbaharında hazır olması bekleniyor. Bu da PS5'in bu tarihten önce karşımıza çıkmayacağı anlamını taşıyor.
Zen 2 ve Navi 20 grafik yongasından güç alacak olan PS5, 24 GB GDDR6 bellek kullanacak. Sistem, RAM'in 4 GB'ını kendine ayıracak. Depolama kapasitesine geldiğimizde ise en düşük modelin 2 TB alan sunması bekleniyor. Fiyatlarla ilgili henüz hiçbir bilgi bulunmasa da, şirkete yakın kaynaklar cihazın 499 dolardan satışa sunulacağını düşünüyor.
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