Sony PlayStation 5 geliyor! İşte en yeni görüntüleri
Sony, gelecek sene yeni oyun konsolu PlayStation 5 ile tüm dikkatleri üzerine çekecek. Şirketten yapılan son açıklamada cihazın satışının 2020 yılı içinde başlayacağı kesinleşirken, cihaza ait yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte Sony PS5 hakkında merak edilen noktalar...
Sony, yeni oyun konsolu PS5 üzerinde son hazırlıklarını yapıyor. Son olarak Sony, PS5'in 2020 yılının sonuna doğru satışa çıkacağını duyururken, bununla birlikte Playstation 5'in kolları da değişiklik gösterecek. Kollar, titreşimi daha ön plana çıkaran "haptic feedback" teknolojisine sahip olacak. Ayrıca kol üzerinde bulunan R2 ve L2 tuşları da adaptif bir yapıya sahip olacak. Peki, PS5 ne zaman satışa çıkacak? İşte, Playstation 5 bekleyenler için bazı bilgiler...
PS5'İN FİYATI NE KADAR OLACAK?
nl.letsgodigital.org adresinde yayınlanan yeni fotoğraflarıyla dikkat çeken PS5'in fiyatına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor ancak Ace Research Institute Analisti Hideki Yasuda, yeni oyun konsolunun 499 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacağını belirtiyor.
KOLLAR DEĞİŞİYOR
Firmanın açıklamasında konsolun yeni kontrolcüsü hakkında da yeni bilgiler bulunuyor. Yeni kontrolcünün "haptic feedback" ile çok daha iyi geri bildirimler sunacağı aktarıldı.
Uzun yıllardır kullanılan mevcut sistemi değiştirdiklerini aktaran Sony, bu sayede hissiyatın ciddi şekilde artacağını belirtildi. Yeni kontrolcüde en ufak detayların dahi titreşim üstünden hissedilebileceği aktarıldı.
Ayrıca kontrolcüde R2 ve L2 tetik tuşlarının adaptif olacağı da aktarıldı. Oyun geliştiricileri bu tetik tuşlarının direncini duruma göre değiştirebilecek. Bu da oyunun gerçekçiliğini artıracak.
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