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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
22.10.2019 - 07:21, Son Güncelleme:

Sony PlayStation 5 geliyor! İşte en yeni görüntüleri

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Sony PlayStation 5 geliyor! İşte en yeni görüntüleri

Sony, gelecek sene yeni oyun konsolu PlayStation 5 ile tüm dikkatleri üzerine çekecek. Şirketten yapılan son açıklamada cihazın satışının 2020 yılı içinde başlayacağı kesinleşirken, cihaza ait yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte Sony PS5 hakkında merak edilen noktalar...

Sony, yeni oyun konsolu PS5 üzerinde son hazırlıklarını yapıyor. Son olarak Sony, PS5'in 2020 yılının sonuna doğru satışa çıkacağını duyururken, bununla birlikte Playstation 5'in kolları da değişiklik gösterecek. Kollar, titreşimi daha ön plana çıkaran "haptic feedback" teknolojisine sahip olacak. Ayrıca kol üzerinde bulunan R2 ve L2 tuşları da adaptif bir yapıya sahip olacak. Peki, PS5 ne zaman satışa çıkacak? İşte, Playstation 5 bekleyenler için bazı bilgiler...

Sony PlayStation 5 geliyor İşte en yeni görüntüleri
PS5'İN FİYATI NE KADAR OLACAK?

nl.letsgodigital.org adresinde yayınlanan yeni fotoğraflarıyla dikkat çeken PS5'in fiyatına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor ancak Ace Research Institute Analisti Hideki Yasuda, yeni oyun konsolunun 499 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacağını belirtiyor.

Sony PlayStation 5 geliyor İşte en yeni görüntüleri

KOLLAR DEĞİŞİYOR

Firmanın açıklamasında konsolun yeni kontrolcüsü hakkında da yeni bilgiler bulunuyor. Yeni kontrolcünün "haptic feedback" ile çok daha iyi geri bildirimler sunacağı aktarıldı.

Sony PlayStation 5 geliyor İşte en yeni görüntüleri

Uzun yıllardır kullanılan mevcut sistemi değiştirdiklerini aktaran Sony, bu sayede hissiyatın ciddi şekilde artacağını belirtildi. Yeni kontrolcüde en ufak detayların dahi titreşim üstünden hissedilebileceği aktarıldı.

Ayrıca kontrolcüde R2 ve L2 tetik tuşlarının adaptif olacağı da aktarıldı. Oyun geliştiricileri bu tetik tuşlarının direncini duruma göre değiştirebilecek. Bu da oyunun gerçekçiliğini artıracak.

Veriyi iyi yönetebilen çağı yakalayacakNesnelerin İnterneti ile birlikte milyarlarca cihaz birbirine bağlanacak, her bir cihazın ürettiği veri ise ‘big data’ yani ‘büyük veri’yi ortaya çıkaracak. Bu kapsamda veri yönetimi konusunda dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan Hitachi Vantara’nın Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez, Hitachi Next 2019 zirvesinde Hürriyet’e özel önemli açıklamalarda bulundu.
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