Sony açıkladı: İşte bedava olan PlayStation oyunları
Sony, her ay olduğu gibi Haziran ayı için de PS Plus abonelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunları duyurdu.
Sony, Haziran ayında dağıtacağı ücretsiz oyunları duyurdu. Ancak şirket, geçen ay aldığı karar neticesinde artık PS Vita ve PlayStation 3 oyunları dağıtmayı bıraktı; haliyle bu ay sadece PS4 oyunlarıyla karşı karşıyayız. Peki Sony, hangi oyunları bedava yaptı?
Borderlands: The Handsome Collection ve Sonic Mania, Haziran ayı itibariyle tamamen bedava oldu. Elbette PS Plus aboneliğiniz bulunuyorsa... Bu oyunları ücretli olarak almaya çalıştığınızda toplamda 443 TL vermeniz gerekiyor. Yani bu ayın bedava oyunları, pek kaçırılacak gibi değil!
Microsoft da önümüzdeki saatlerde Haziran ayının ücretsiz Xbox oyunlarını duyuracak ve Xbox Live Gold üyeleri bu oyunlara bedava sahip olabilecek.
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