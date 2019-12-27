Son 10 yılın en çok satan oyun konsolu ne oldu?

Sony, 2010 yılından bu yana dünyanın en çok satan oyun konsolu markası olmayı başardı. 3 Aralık 1994 tarihinde Kuzey Amerika’da piyasaya sürülen Playstation, oyun endüstrisini ve bildiğimiz eğlence kavramını bambaşka bir kulvara taşımıştı. Geçen 25 yılda çok şey değişti. Sony, PS4 ile birlikte her şeyin altından tam anlamıyla kalkamasa da 100 milyondan fazla satış yapmayı başardı. Rakibi Microsoft ise PlayStation’ın domine ettiği bu alanda yatırım yapmakta biraz geç kaldı.



GÖZLER PS5'TE



2020 yılının sonlarına doğru satışa sunulacak olan PlayStation 5, PS4'e göre yüzde 50 oranında daha hızlı olacak. İşlemcinin hızı için pek çok şey yazılıp çizildi; ancak PS5'in işlemci bazında 3.2 GHz bandında olması bekleniyor. Grafik işlemcisi söz konusu olduğunda da PS5'in iddialı olduğu söylenebilir. 1 GHz hızında grafik işlemci kullanması beklenen konsolun oyun kolları da farklı olacak; ancak şimdilik konsept görüntülerden oluşan bu görüntülerin elbette sağlam bir dayanağı yok ve 2020 yılına kadar pek çok yeni çizimle karşılaşmamız kuvvetle muhtemel.