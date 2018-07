Sizi ekran başına kilitleyecek: İşte bu hafta satışa çıkacak oyunlar

Yepyeni oyunlar geliyor. Ancak bu hafta satışa sunulacak oyunların büyük kısmı Nintendo Switch konsoluna geliyor. PlayStation 4 için gelen bir oyun maalesef yok; Xbox One ve PC için ise birkaç oyun listeye girdi. İşte o oyunlar...







The Banner Saga 3 – Nintendo Switch, PC, MAC

Mega Man X Legacy Collection – Nintendo Switch

Mega Man X Legacy Collection 2 – Nintendo Switch

No Man’s Sky – Xbox One

Semblance – Nintendo Switch

Toby: The Secret Mine – Nintendo Switch

Ys: Memories of Celceta – PC

Sleep Tight – Nintendo Switch

Candle: The Power of the Flame – Nintendo Switch

Through the Ages – PC

Crossing Souls – Nintendo Switch

2064: Read Only Memories INTEGRAL – Nintendo Switch

Go Vacation – Nintendo Switch

Hello Neighbor – Nintendo Switch