Şirketlerin dijital dönüşümü için kolları sıvadılar
Türkiye’nin Bulutu - Bulutistan ve Dell Technologies, 16 Ocak Çarşamba günü Kemer Country Club’da düzenlenen etkinlikte; Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin teknoloji yöneticilerine, işletmelerinin Dijital Dönüşüm yolculuğunda teknoloji kullanımının önemini ve onlara bu konuda verebilecekleri destekleri aktardılar.
Özellikle veri depolama, sunucu ve verinin korunmasına yönelik Dell Technologies çözümleri ve iş ortağı Bulutistan ile birlikte neler yapılabileceğine dair sunumların aktarıldığı etkinlikte, bilişim sektöründe yaşanan hızlı dönüşümün ortaya çıkardığı ihtiyaçlar ve ekosistemin geleceği konuşuldu.
Bulutistan Genel Müdürü Begim Başlıgil yaptığı sunumda, dünyada ve Türkiye’de Dijital Dönüşüm yolculuğundan, işletmelerin satış, pazarlama, operasyon ve satın alma gibi süreçlerinde yaşanan değişimden ve teknoloji ile işletmelerin nasıl büyüdüğünden söz etti. Başlıgil sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bulutistan olarak 2018 yılında müşteri sayımızı 4 katına, aylık tekrarlanan gelir modelimizi ise 7 katına çıkardık. Dell EMC sayesinde kullandığımız sistemlerin ölçeklenebilir yüksek performansı, süreçleri esnek hale getirerek hem bizi hem de müşterilerimizi daha ileri taşıyor.” diye konuştu.
Dell EMC Satış Direktörü Tarık Yenipazar ise sunumunda, şirket olarak dünya çapında Bulut Hizmet Sağlayıcılarını (CSP - Cloud Service Provider) desteklediklerini dile getirdi. Yenipazar; "Türkiye’deki bulut hizmet sağlayıcıları ile birlikte çözümler üretiyoruz. Dell EMC, global veri merkezleri kurup halihazırda bu hizmetleri sunan iş ortaklarına rakip olmak yerine, iş ortaklarını destekleyen bir strateji ile bulutta yer alıyor. Bu strateji sayesinde iş ortaklarımızı koruyup destekleyerek hem üretici hem bulut hizmet sağlayıcısı olan rakiplerimizden farklılaşmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
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