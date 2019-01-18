Şirketlerin dijital dönüşümü için kolları sıvadılar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriŞirketlerin dijital dönüşümü için kolları sıvadılar
GeriTeknoloji Şirketlerin dijital dönüşümü için kolları sıvadılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
18.01.2019 - 15:34, Son Güncelleme:

Şirketlerin dijital dönüşümü için kolları sıvadılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şirketlerin dijital dönüşümü için kolları sıvadılar

Türkiye’nin Bulutu - Bulutistan ve Dell Technologies, 16 Ocak Çarşamba günü Kemer Country Club’da düzenlenen etkinlikte; Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin teknoloji yöneticilerine, işletmelerinin Dijital Dönüşüm yolculuğunda teknoloji kullanımının önemini ve onlara bu konuda verebilecekleri destekleri aktardılar.

Özellikle veri depolama, sunucu ve verinin korunmasına yönelik Dell Technologies çözümleri ve iş ortağı Bulutistan ile birlikte neler yapılabileceğine dair sunumların aktarıldığı etkinlikte, bilişim sektöründe yaşanan hızlı dönüşümün ortaya çıkardığı ihtiyaçlar ve ekosistemin geleceği konuşuldu.

Bulutistan Genel Müdürü Begim Başlıgil yaptığı sunumda, dünyada ve Türkiye’de Dijital Dönüşüm yolculuğundan, işletmelerin satış, pazarlama, operasyon ve satın alma gibi süreçlerinde yaşanan değişimden ve teknoloji ile işletmelerin nasıl büyüdüğünden söz etti. Başlıgil sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bulutistan olarak 2018 yılında müşteri sayımızı 4 katına, aylık tekrarlanan gelir modelimizi ise 7 katına çıkardık. Dell EMC sayesinde kullandığımız sistemlerin ölçeklenebilir yüksek performansı, süreçleri esnek hale getirerek hem bizi hem de müşterilerimizi daha ileri taşıyor.” diye konuştu.

Dell EMC Satış Direktörü Tarık Yenipazar ise sunumunda, şirket olarak dünya çapında Bulut Hizmet Sağlayıcılarını (CSP - Cloud Service Provider) desteklediklerini dile getirdi. Yenipazar; "Türkiye’deki bulut hizmet sağlayıcıları ile birlikte çözümler üretiyoruz. Dell EMC, global veri merkezleri kurup halihazırda bu hizmetleri sunan iş ortaklarına rakip olmak yerine, iş ortaklarını destekleyen bir strateji ile bulutta yer alıyor. Bu strateji sayesinde iş ortaklarımızı koruyup destekleyerek hem üretici hem bulut hizmet sağlayıcısı olan rakiplerimizden farklılaşmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?