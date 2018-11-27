Şimdi sırada Mixed Reality var!

Dünyada VR ve AR’nin yaygınlaşması için ise projeler son hız devam ediyor. Yakın zamanda VR ekipmanları üreten bir şirket hem VR'yi hem de dünyanın en yüksek kulesini tanıtmak amacıyla Burj Khalifa ile masaya oturdu. Burj Khalifa VR Challenge sonrasında pek çok güzel içerik oluşması bekleniyor. Ayrıca AR içerik üreten bir başka şirket 7,5 milyon Dolar yatırım aldı. Bu yatırımları sadece oyun yatırımı olarak görmemek gerekiyor çünkü içinde Otizm tanısı almış çocuklara eğitim setleri üretiminden, sağlık ve eğitim alanına kadar pek çok ürün var.

Sağlık demişken FDA tarafından ilk defa yakın zaman önce onaylanan bir de cerrahi öncesi AR uygulaması var. Şirket tıp öğrencilerinin eğitimi için bir de eğitim seti yayınladı. Bu sayede operasyon öncesi uygulanacak cerrahi metod gerçek hasta üzerinde görülerek son değerlendirme yapılabiliyor. Sistem hastanın MRI ve BT taramalarına dayanan 3 boyutlu görüntüler oluşturuyor. HoloLens, hastanın vücudundaki taramalara dayalı veriyi fiziksel konumuna uyguluyor.

Özetle, AR var olanı tamamlarken, VR yeni ve sürükleyici bir 3D gerçeklik yaratıyor. Ancak maliyetler ve pahalı cihaz kullanımı gerekliliği bu iki teknolojinin de topluma yayılması engelleyen faktörlerden.





Mixed Realty (Karma Gerçeklik) nedir?

AR’de ve VR’nin en iyi yönlerini alan MR (karma gerçeklik) gerçek ve sanal dünyaları bir araya getiren, fiziksel ve dijital nesnelerin aynı anda bir arada var olabildiği ve etkileşimde bulunabileceğiz bir sistem. Kullanılan gözlük ile AR’de olduğu gibi bir mobil ekrana bağlı kalmadan sanal görüntüyü gerçek ile uyumlu şekilde görebiliyor ve ellerinizi rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ortam sunuyor. Burada işaretleyiciler kullanılan ekipmanın üzerinde olduğundan daha özgür hareket ortamı sağlıyor.





Karma gerçeklik her alanda kullanılabilir

İnşaattan oyuna, eğitimden sağlığa, reklamlara ve pazarlamaya kadar her alanda kullanılabiliyor. Böylelikle AR’deki gibi gerçek ile birleşen sanal görüntüyü mobil bir cihaz ekranına bağlı kalmaksızın gözlük aracılığıyla görebiliyor ve etkileşimde bulunabiliyorsunuz. Tıpkı Iron Man’ın laboratuvarı gibi.

ABD’de The Weather Channel, izleyicilerin maç sırasında stadyumda yaşananları daha iyi anlamasına yardımcı olmak için karma gerçeklik kullanarak spor haberlerini ve hava durumu tahminlerini izleyicisine aktarmaya başladı. Bu sayede TV kanalı, diğer kanalların önüne geçmeyi planlıyor.

Herkes gibi beni de heyecanlandıran Mixed Reality’den ilerleyen günlerde daha sık söz edeceğiz.





Serap Torun - twitter.com/seraptorun73