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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber

Teknoloji
27.11.2018 - 09:03, Son Güncelleme:

Şimdi sırada Mixed Reality var!

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Şimdi sırada Mixed Reality var!

Ülkemizde henüz önemi tam anlaşılmamış ve pek de kullanılmıyor olsa da AR (Arttırılmış Gerçeklik) ve VR (Sanal Gerçeklik) teknolojiye erişimin daha kolay olduğu ülkelerde yıllardır kullanılıyor. Aslında AR ve VR çoktan kademe atladı bile. Yeni nesil “Mixed Reality” adı verilen “Karma Gerçeklik” hayata geçti.

Dünyada VR ve AR’nin yaygınlaşması için ise projeler son hız devam ediyor. Yakın zamanda VR ekipmanları üreten bir şirket hem VR'yi hem de dünyanın en yüksek kulesini tanıtmak amacıyla Burj Khalifa ile masaya oturdu. Burj Khalifa VR Challenge sonrasında pek çok güzel içerik oluşması bekleniyor. Ayrıca AR içerik üreten bir başka şirket 7,5 milyon Dolar yatırım aldı. Bu yatırımları sadece oyun yatırımı olarak görmemek gerekiyor çünkü içinde Otizm tanısı almış çocuklara eğitim setleri üretiminden, sağlık ve eğitim alanına kadar pek çok ürün var.

Sağlık demişken FDA tarafından ilk defa yakın zaman önce onaylanan bir de cerrahi öncesi AR uygulaması var. Şirket tıp öğrencilerinin eğitimi için bir de eğitim seti yayınladı. Bu sayede operasyon öncesi uygulanacak cerrahi metod gerçek hasta üzerinde görülerek son değerlendirme yapılabiliyor. Sistem hastanın MRI ve BT taramalarına dayanan 3 boyutlu görüntüler oluşturuyor. HoloLens, hastanın vücudundaki taramalara dayalı veriyi fiziksel konumuna uyguluyor.

Özetle, AR var olanı tamamlarken, VR yeni ve sürükleyici bir 3D gerçeklik yaratıyor. Ancak maliyetler ve pahalı cihaz kullanımı gerekliliği bu iki teknolojinin de topluma yayılması engelleyen faktörlerden. 

Şimdi sırada Mixed Reality var

Mixed Realty (Karma Gerçeklik) nedir?

AR’de ve VR’nin en iyi yönlerini alan MR (karma gerçeklik) gerçek ve sanal dünyaları bir araya getiren, fiziksel ve dijital nesnelerin aynı anda bir arada var olabildiği ve etkileşimde bulunabileceğiz bir sistem. Kullanılan gözlük ile AR’de olduğu gibi bir mobil ekrana bağlı kalmadan sanal görüntüyü gerçek ile uyumlu şekilde görebiliyor ve ellerinizi rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ortam sunuyor. Burada işaretleyiciler kullanılan ekipmanın üzerinde olduğundan daha özgür hareket ortamı sağlıyor. 

Şimdi sırada Mixed Reality var

Karma gerçeklik her alanda kullanılabilir

İnşaattan oyuna, eğitimden sağlığa, reklamlara ve pazarlamaya kadar her alanda kullanılabiliyor. Böylelikle AR’deki gibi gerçek ile birleşen sanal görüntüyü mobil bir cihaz ekranına bağlı kalmaksızın gözlük aracılığıyla görebiliyor ve etkileşimde bulunabiliyorsunuz. Tıpkı Iron Man’ın laboratuvarı gibi.

ABD’de The Weather Channel, izleyicilerin maç sırasında stadyumda yaşananları daha iyi anlamasına yardımcı olmak için karma gerçeklik kullanarak spor haberlerini ve hava durumu tahminlerini izleyicisine aktarmaya başladı. Bu sayede TV kanalı, diğer kanalların önüne geçmeyi planlıyor.

Herkes gibi beni de heyecanlandıran Mixed Reality’den ilerleyen günlerde daha sık söz edeceğiz.


Serap Torun - twitter.com/seraptorun73

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