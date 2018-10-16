Şifre yönetiminde KOBİ'ler büyük şirketlerden daha başarılı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriŞifre yönetiminde KOBİ'ler büyük şirketlerden daha başarılı!
GeriTeknoloji Şifre yönetiminde KOBİ'ler büyük şirketlerden daha başarılı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
16.10.2018 - 10:33, Son Güncelleme:

Şifre yönetiminde KOBİ'ler büyük şirketlerden daha başarılı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şifre yönetiminde KOBİ'ler büyük şirketlerden daha başarılı!

Şifre güvenliği ile ilgili güncel bir rapor, büyük şirketlerin güvenlik skorunun KOBİ’lere göre daha düşük olduğunu ve en yüksek skorun 100 üzerinden ancak 50’ye çıkabildiğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, gelişmiş güvenlik uygulamalarına sahip şirketlerin bile şifre güvenliğini yeterince sağlayamadığını belirterek şifre yönetiminin bir zorunluluk olduğunu hatırlatıyor.

Bir şirketin ilk savunma hattının çalışanlardan oluştuğu ve kurumsal siber güvenliğin başında güvenli şifre kullanımının geldiği hakkında hemfikir olunmasına rağmen pek çok şirket hala şifre kaynaklı hatalardan dolayı siber saldırılara yenik düşüyor. Çalışan davranışları ve şifre güvenliği ile ilgili çalışmalar, kişisel ve kurumsal hesaplarda aynı kullanıcı bilgilerinin kullanıldığını ve şifrelerin başkalarıyla gereğinden fazla paylaşıldığını gösteriyor. Uzmanların şifre güvenliği ile ilgili uyarılarına rağmen şirketlerin kat etmesi gereken yol uzun gözüküyor. Gelişmiş güvenlik önlemlerini sistemlerine adapte etmeye çalışan şirketlerin bile şifre gibi basit bir konuda sınıfta kaldığını belirten Bitdefender Antivirüs, şifre güvenliği ile ilgili önerilerini paylaşıyor. 

Değişik sektörlerden farklı büyüklükteki toplam 43.000’i aşkın şirketten toplanan anonim verilerle yürütülen araştırma, şifre yönetimi ile ilgili net tabloyu ortaya koyuyor. En dikkat çekici bulgulardan birini ise büyük şirketlerin güvenlik skorunun KOBİ’lere göre daha düşük olması oluşturuyor.

Araştırma raporuna göre 25’ten az çalışana sahip şirketlerde en yüksek güvenlik skoru 100 üzerinden en fazla 50’ye çıkabilirken bu ortalama, şirketin büyüklüğü arttıkça düşüyor. Çalışan sayısının artması; yanlış şifre seçimi ya da şifre paylaşımı gibi tehlikeli davranışların ve şirket tarafından onaylanmayan uygulamaların kullanımının artması anlamına geliyor. Büyük şirketlerdeki IT ekiplerinin şifre güvenliğini standartların üzerinde tutmasının oldukça zor olduğu görülürken, veriler ayrıca bir çalışanın iş arkadaşlarıyla ortalama 6 şifresini paylaştığını da açığa çıkartıyor. 

Şirketlerin %45’i Çok Faktörlü Kimlik Doğrulaması Kullanıyor 

Olumlu bir noktaya da yer veren rapora göre çok faktörlü kimlik doğrulamasından faydalanan şirketler, geçtiğimiz yıla göre %24,5 artış göstererek %45’e çıkmış bulunuyor. Şifre güvenliğinde ve çok faktörlü kimlik doğrulamasında lider konumda olan teknoloji sektörünün güvenlik skoru 53 olarak belirtiliyor. Bu sektördeki şirketlerin %31’i, kimlik doğrulama süreçlerinde iki ya da daha fazla kanıt talep ediyor.

Veri güvenliğine ve gizliliğine dair kanunlara eksiksiz uyması gereken şirketlerin başlarında teknoloji şirketlerinin gelmesinden dolayı bu durum bir sürpriz niteliği taşımıyor. Güvenlik için faydalanabilecekleri seçenekler ile ilgili bilinçleri ve diğerlerine göre daha güçlü olan güvenlik kültürleri de teknoloji sektöründeki şirketlerin siber korumayı öncelikli hale getirmesinin nedenleri olarak sayılıyor.

Ancak ne yazık ki araştırma, ağır düzenlemelere tabi tutulan diğer sektörlerin şifre güvenliğinde sınıfı geçemediğini gösteriyor. Bankacılık, sağlık, sigorta ve kamu kuruluşları, rapora göre teknoloji sektörüne benzer bir başarı gösteremiyor. 

Tüm Çevrimiçi Hesaplarınızda Aynı Şifreyi Kullanmayın 

Uzmanlara göre hesaplarınızı ve verilerinizi siber saldırılardan korumak için, aynı şifreyi birden çok hesapta kullanmaya derhal son vermeniz gerekiyor. Tüm hesaplarınızın, özellikle de perakende, finans, seyahat ve devlet kurumları ile ilgili hesapların, güçlü ve benzersiz şifrelerle korunması ciddi önem taşıyor. Güçlü bir şifrenin en az 8 karakter olması ve büyük harf, küçük harf, rakam ve özel karakterlerden oluşan bir karışım içermesi gerekiyor. 

İki faktörlü kimlik doğrulamasını etkinleştirin. Tüm çevrimiçi hesaplarda, özellikle hedef kitlesi yüksek web sitelerinde ve sosyal medya ve online bankacılık uygulamalarında, iki faktörlü kimlik doğrulamasını etkinleştirin.

Giriş bildirimlerini etkinleştirin. Şüpheli hesap etkinliğini ve giriş denemelerini proaktif bir şekilde izlemek için giriş bildirimlerini metin veya e-posta yoluyla aktif hale getirin.

Bir şifre yöneticisi kullanın. Uzun ve karmaşık şifreler oluşturmakta ve yönetmekte zorluk çekiyorsanız, bir şifre yöneticisi kullanın. Password Manager, parolalarınızı takip etmenizi, gizliliğinizi korumanızı ve güvenli bir tarayıcı deneyimi yaşamanızı sağlar. Kimlik bilgilerinize erişmek için tek bir ana şifre kullanan Password Manager, şifrelerinizi güvende tutmanızı kolaylaştırır. 

Şifrelerinizi yılda iki kez güncelleyin. Güçlü bir parola olsa bile parolalarınızı yılda iki kez güncelleyin. Bir veri ihlali aylar hatta yıllar sonra ortaya çıksa da bu sizi korsanların bir adım önünde tutacaktır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Microsoft'un kurucu ortağı Paul Allen hayatını kaybetti

Whatsapp'ta artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

Call of Duty: Black Ops 4 yılın en iyi çıkış yapan oyunu oldu!

Huawei Mate 20 Pro bugün resmen tanıtılıyor? Ne bekliyoruz?