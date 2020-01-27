'Siber saldırıya uğramamak artık bir mucize'

ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal, ESET Türkiye Dağıtıcı Kanalı ve Saha Grup Müdürü Hakan Ünlü’nün yanı sıra Qnap Türkiye Ülke Müdürü İsmail Doğan ve Berqnet Genel Müdür Yardımcısı Artuğ Tikiç birer konuşma yaptı.



Kâhin olmaya gerek yok

Toplantıda konuşan ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal, “İnternet bağlantılı hayat, olağanüstü iş imkanları sunuyor ama maalesef bu gelişmenin karanlık tarafı da var. 2020 itibarıyla dijital dünyadaki zararlı yazılım sayısı 1 milyar adedi geçti. Önlem almadan değil bilgisayarda iş yapmak, bilgisayarı açmak bile riskli hale eldi. Hatta çok açık şunu söyleyebilirim, kâhin olmaya gerek yok. Geldiğimiz aşamada kurumunuzun siber saldırıya uğramaması mucize olur. Bu kadar çok zararlı yazılım onlarca farklı yol deneyerek kimlik, şifre, parola, şirket veri veya hesaplarına ulaşmaya çalışıyor“ tespitinde bulundu.



Farkına var, kabullen ve önlem al

Akbal, sözlerini şöyle sürdürdü “Dijital tehditlerin farkına varmamız ve bu tehditlerin oluşturabileceği riskleri kabullenmemiz ve korunabilmek için doğru önlemleri almamız gerekiyor. Günümüzde zaten sorun artık siber saldırıya uğramak değil. Sorun, pek çok kurumun siber saldırılara karşı hazırlıksız olması. Oysa katmanlı ve proaktif çözümlerle, saldırıları savuşturmak ve böylece pek çok sıkıntıdan, iş ve para kaybından kurtulmak mümkün.“