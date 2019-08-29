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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
29.08.2019 - 12:38, Son Güncelleme:

Siber saldırıların yeni hedefi “bağlı arabalar”

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Siber saldırıların yeni hedefi “bağlı arabalar”

Tesla başta olmak üzere otomotiv endüstrisini yöneten şirketler, otomobilleri “akıllandırma” yarışında. Bu rekabet, teknoloji tutkunları kadar hacker’ların da iştahını kabartıyor.

Bağlı nesneler, bağlı insanlar, bağlı eşyalar ve nihayet bağlı arabalar. Yaşamımız artık kablosuz ağlar üzerinden birbiriyle iletişim kuran cihazlar ve nesneler üzerine kurulu. Bağlılığı her geçen gün artan bu dünyanın önündeki en büyük tehdit ise “hacklenmek”. Toplam yaşam döngümüzün yaklaşık 4 yılını içinde geçirdiğimiz arabalarımız ise hacker’ların yeni gözdesi.

Yeni nesil arabaların içerisinde bulunan sürücü destek sistemleri akıllı sensörler aracılığıyla araba ile konuşuyor, elde edilen verilerle de güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sağlıyor. Araç içi bağlantıların yanı sıra araçların dış ekosistemle de bağlantılı olduğu bilgi ve eğlence sistemleri artık otomobiller için lüks olmaktan çıkmış durumda. Gündelik hayatın parçası haline gelmesi ve sayılarının artmasının ardından siber saldırıların hedefinde artık bağlı arabalar bulunuyor.

Bu tehdit karşısında teknoloji ve IT şirketleri ise kolları sıvamış durumda. Bunların başında ise dünyanın en büyük telekom şirketlerinden Deutche Telekom çatısı altındaki T-Systems var. Otomotiv endüstrisinin karşı kaşıya bulunduğu tehdidin büyüklüğünü daha iyi kavrayabilmek için “beyaz şapkalı” hacker’larla çalışmalarını sürdüren T-Systems’ın Ar-Ge çalışmaları meyvelerini vermeye başladı bile. Bilişim güvenliği şirketi Argus işbirliğiyle otomobillere adeta “dijital kalkan” giydirmeyi hedefleyen T-Systems, Argus’un araç içi güvenlik çözümlerini tamamlamak ve bağlantılı arabaları gerçek zamanlı olarak siber saldırılara karşı korumak için “Otomotiv Güvenlik Operasyon Merkezi” kurmuş durumda…

2020’de 84 milyon bağlı araba

Bağlantılı arabalar konusundaki güvenlik endişesini, Tesla’dan tutun da, Volkswagen, Toyota, Volvo ve Mercedes gibi küresel ölçekte otomotiv endüstrisine yön veren markalar da paylaşıyor. Otomotiv üreticileri mobil teknolojiler ve dijital çözümlerle en akıllı otomobili en önce üreterek küresel pazarda lider olmanın peşinde. Açıklanan rakamlara göre, günümüzde üretim hattından çıkan bir aracın bilgisayarında, Boeing 787’nin yedi katı kadar, yani 100 milyonun üzerinde kod satırı bulunuyor. 2019 sonu itibariyle 64 milyonun üzerinde, 2020 yılı sonuna gelindiğinde ise 84 milyona yakın bağlı araba olacağı tahmin ediliyor. Bu büyüklük, teknoloji tutkunları gibi hackerların da iştahını kabartıyor.

“Yola çıkan bilgisayarlar”

Bu büyük ekosistemin güvenliğine işaret eden T-Systems Türkiye Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu: “Günümüz otomobillerini artık yola çıkan bilgisayarlar olarak adlandırmak mümkün. Ve aynen bir bilgisayar gibi, onların da siber saldırıya maruz kalmaları an meselesi. Bir insanın yaşamının dört yıla denk gelecek süresini otomobilinde geçirdiği düşünülürse, bu saldırıları önlemenin ne kadar kritik olduğu çok daha net anlaşılabilir” diyor. Otomotiv teknolojilerine odaklanan bir firma olarak T-Systems’ın siber güvenlik şirketi Argus ile bu konudaki çalışmaları küresel ölçekte sürdürdüklerini vurgulayan Kılıçoğlu, “Edindiğimiz tecrübeler gösteriyor ki, önemli olan sadece arabadaki yazılımı saldırılara karşı korumak değil. Aynı zamanda saldırıların gerçek zamanlı olarak tespit edilmesi de oldukça hayati. İşte tam da bu noktada T-Systems olarak devreye biz giriyoruz” diye ekliyor.

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