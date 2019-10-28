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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
28.10.2019 - 09:02, Son Güncelleme:

Siber saldırı nedir? Türkiye siber saldırı altında mı?

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Siber saldırı nedir? Türkiye siber saldırı altında mı?

Bir kaç banka şubesinin internet erişiminin zaman zaman servis dışı kalması hatta kredi kartları ile alış veriş yapılamaması üzerine vatandaşlar sorunun ne olduğunu merak etmeye başladılar. Bu sorunların yanı sıra internet erişiminde de kısmen sorun yaşanması üzerine Türk Telekom konu hakkında bir açıklamada bulundu.

Bazı banka şubelerinin hem internet şubeleri hem de kredi kartı ile yapılan alış verişlerde ortaya çıkan aksaklıkların ardından vatandaşlar konu hakkındaki sorunları internette araştırmaya başlamıştı. Türk Telekom'dan konu hakkında açıklama yapıldı. Peki, siber saldırı nedir?

Sibernetik kökeninden gelen siber terimi, ilk olarak 1958 yılında, canlılar ve/veya makineler arasındaki iletişim disiplinini inceleyen Sibernetik biliminin babası sayılan Louis Couffignal tarafından kullanılmıştır. İnterneti anlatan sanal âlem ve siber âlem kavramlarının ikisi de doğru birer önermedir. İnternet, iletişim yöntemi açısından siber, yarattığı ortam açısından sanaldır. Siber saldırı ise DDOS başta olmak üzere farklı yollarla internet üzerinden yapılan saldırılara deniyor. Örneğin yüzlerce, binlerce ve hatta on binlerce bilgisayarın birleşip tek bir sistemi hedef almasıyla DDOS saldırısı meydana geliyor ve pek çok internet sitesi geçici de olsa erişime kapanabiliyor.

Türk Telekom dahil bazı bir dizi büyük şirketlerin internet sitelerine siber saldırı gerçekleşti. Bu saldırı nedeniyle internette yavaşlama meydana gelirken, bazı anlar erişim tamamen koptu. Konuyla ilgili Türk Telekom'dan da flaş bir açıklama geldi. Dün gün boyunca büyük kuruluşlara yapılan siber saldırı, internet erişiminde aksaklıklara neden oldu. DDOS adı verilen yöntemle gerçekleştirildiği tahmin edilen siber saldırı sonrası Türk Telekom'dan flaş bir açıklama geldi. Şirket adına açıklamalarda bulunan Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, konuyla ilgili şu sözleri kaydetti: 

“Dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği siber saldırılardan birini biz de ülkemizdeki bazı kuruluşlara yönelik olarak yaşamak durumunda kaldık.

Saldırı, Türkiye’nin bilgi, iletişim ve teknoloji şirketi Türk Telekom’un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları tarafından zamanında müdahale edilerek durdurulmuştur.

Ülkemizin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan şirketimizin aldığı önlemlerle yurt içi ve yurt dışı internet trafiği herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeksizin normal seyrinde devam etmektedir.

Diğer operatör ve servis sağlayıcılarını da etkilemiş olan saldırıya karşı bu kuruluşlar da bildiğimiz kadarıyla gereken çalışmaları yürütmektedirler.

Benzer durumlar her zaman olabilir. Önemli olan buna karşı hazırlıklı olmaktır. Türk Telekom’un her türden saldırıya karşı savunma sistemi sağlamdır…

Vatandaşlarımızın iletişim teknolojilerinden huzur içinde yararlanması birinci önceliğimizdir…”

 

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