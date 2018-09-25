Siber saldırı dev havalimanını yazı tahtasına mahkum etti!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriSiber saldırı dev havalimanını yazı tahtasına mahkum etti!
GeriTeknoloji Siber saldırı dev havalimanını yazı tahtasına mahkum etti!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
25.09.2018 - 14:58, Son Güncelleme:

Siber saldırı dev havalimanını yazı tahtasına mahkum etti!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Siber saldırı dev havalimanını yazı tahtasına mahkum etti!

İngiltere’deki Bristol Havalimanı’nda, uçakların kalkış ve varış bilgilerini gösteren bilgisayarlar, bir fidye yazılımının sisteme bulaşması nedeniyle çevrimdışı hale geldi. Siber saldırganlara ödeme yapmayı reddeden yetkililer, sistemi düzeltmeye çalışırken uçuş bilgilerini yolculara sunmaya devam edebilmek için yazı tahtaları ve kağıt afişler kullandı.

Güvenlik dünyası, havalimanlarına ve havayolu şirketlerine yönelik arka arkaya gerçekleşen siber saldırılarla çalkalanıyor. Gündeme gelen son vaka, İngiltere’deki Bristol Havalimanı’nın da saldırılardan kaçamadığını gösteriyor. Uçakların kalkış ve varış bilgilerinin yer aldığı bilgisayarlara düzenlenen bir fidye yazılımı saldırısıyla karşı karşıya kalan Bristol Havalimanı yetkilileri, şifreyi çözmek için ödeme yapmayı kabul etmedi. Yetkililer, saldırganların devre dışı bıraktığı uçuş bilgi ekranlarından dolayı yolcuların mağdur olmaması için yazı tahtaları ve kağıt afişlerden faydalandı. Bitdefender Antivirüs’e göre, siber güvenliğe yeterince yatırım yapmayan her şirket, benzer problemler yaşayabilir.

Bristol Havalimanı’ndaki uçuş bilgilerinin yer aldığı bilgisayarlar, 14 Eylül Cuma günü erken saatlerde fidye yazılımı saldırısına uğrayarak şifrelendi. Saldırının ardından havalimanı yetkilileri, hafta sonu uçuşları olan yolculara check-in işlemleri için normalden daha erken saatte gelmeleri konusunda uyarıda bulundu. Bu süreçte uçuş ve varış bilgilerinin güncel bir biçimde yolculara yansıtılmaya devam edilmesi için yazı tahtalarının ve kağıt afişlerin kullanılması, yolcuların Twitter’da konuyla ilgili paylaşımlarda bulunarak içlerini dökmesine ya da durumla eğlenmesine yol açtı.

Siber saldırı dev havalimanını yazı tahtasına mahkum etti

Fidye yazılımına teslim olmayı reddeden Bristol Havalimanı yetkilileri, saldırganların etkilediği sistemi düzeltmeye hafta sonu başlayacaklarını duyurdu. Duyurunun ardından, pazar sabahı erken saatlerde ekranlar yeniden çevrimiçi hale geldi ve uçuş bilgilerini görüntülemeye başladı.

Bristol Havaalanı çalışanları konu ile ilgili “Bu hafta sonu uçuş bilgileri ile ilgili sorunları çözmek için çalışırken yolcularımızın gösterdiği sabır için minnettarız. Dijital ekranlarımız artık kalkış ve varış bilgilerini gösteriyor. Çalışmalar, sistemlerimiz tam olarak onarılıncaya kadar devam edecek.” şeklinde tweet attı.

Havalimanının saldırıdan nasıl etkilendiği ya da diğer bazı havalimanı bilgisayar ve ekranlarının da benzer şekilde çevrimdışı olup olmadığıyla ilgili resmi bir açıklama henüz bulunmuyor ancak yetkililerin soruşturmayı detaylarıyla takip etmesi bekleniyor. 

Bristol Havalimanı, maalesef siber tehditlerden dolayı sorun yaşayan ilk havalimanı değil. Daha önce Avustralya’daki bir havalimanı, inşaat planlarını ve çeşitli güvenlik protokollerini çalmayı başaran Vietnamlı bir hacker nedeniyle gündeme gelmişti. Londra’da bulunan ve dünyadaki en işlek havalimanlarından biri olan Heathrow Havalimanı ise yakın zamanda bir yolcunun, havalimanının güvenliği ile alakalı gizli bilgileri içeren bir USB cihazını bulmasıyla gelişen bir güvenlik vakasına sahne olmuştu.

Bu yıl kurum ve kuruluşlara oldukça zarar veren fidye yazılımlarını önlemek için şirketlerin güvenliğe daha fazla önem vermesi gerektiğini belirten uzmanlar, etkili bir güvenlik yatırımının ileride gerçekleşebilecek fidye ödeme problemini ortadan kaldıracağını vurguluyor. 

RGB Çılgınlığı Yeni Bir Boyut AldıRGB olmayan bir duvar kalmıştı artık o da RGB oldu! Oda duvarlarına monte edilen LED bloklar uzaktan kumanda edilebiliyor…Tabii ki bir odayı RGB kaplatmak, banyo fayanslarını değiştirmekten çok daha pahalıya patlıyor. 9 Adet LED panelin paket fiyatı 230 dolar. 20.000 Saat kullanım ömrü sunan LED kaplamalar, uygulama üzerinden kontrol edilebiliyor. Akıllı ışıklandırma, RGB ampuller, klavye, fare derken Nanoleaf Canvas ile artık RGB çılgınlığının uç noktası oluyor. Nanoleaf Canvas ile odayı RGB yapmakla da iş bitmiyor, müzik sistemine bağlayarak müziğin ritmine göre aydınlatılan bir oda yaratmak bile mümkün. Oyuncu odası kurmak isteyenler için çok farklı seçenekler açıldı.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Instagram'ın kurucuları Systrom ve Krieger işi bırakıyor!

Kurucuları istifa eden Instagram'a ne olacak?

Chrome kullanıcılarını çok kızdıracak gelişme

Whatsapp'ta bu sabah bir dönem sona erdi!