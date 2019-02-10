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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
İHA
10.02.2019 - 14:32, Son Güncelleme:

Siber Güvenlik Uzmanı Uçar: “Bitcoin suçluların çelik kasası” 

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Siber Güvenlik Uzmanı Uçar: “Bitcoin suçluların çelik kasası” 

Siber Güvenlik Uzmanı Mesut Uçar, uluslararası arenalarda yaşa dışı yollardan elde edilen kara paranın Bitcoin üzerinden temizlenerek aklandığını söyledi.

Dünya çapında ödül avcılığı kapsamında birçok markanın sistemlerinde güvenlik açığı bularak "white hat hacker" listesine adını yazdıran Siber Güvenlik Uzmanı Mesut Uçar, Bitcoin konusunda uyardı.

Bitcoin sistemlerinin güvenli olması ve paranın peşine düşmenin zor olması nedeniyle uluslararası kara para transferlerinde kullanıldığını ifade eden Uçar, “Dünya üzerinden geçmiş dönemlerde para transferleri birçok ülke bankalarına atış yapılarak gerçekleşiyordu. Günümüzde teknolojinin bu denli gelişmesi ile ve bankaların aralarında bağların daha kuvvetli olması ile transfer zorlaştı. Gelen yasalar ve kanunlar doğrultusunda neredeyse kaynağı belirsiz para transferi bitti denilecek noktaya geldi. Bu noktadan sonra kara para aklamak isteyenlerin yeni yöntemi ise Bitcoin sistemi oldu. Çünkü sisteme giriş yapan para neredeyse buhar oluyor, hiç kimsenin bu paranın peşine düşememesi, erişim sağlayamaması para transferlerini daha güvenli hale getiriyor. Dünya genelinde yasa dışı işlemler genel olarak Avrupa’da gerçekleşiyor. Bankalar Bitcoin sistemi üzerinden gelen parayı rahatlıkla kabul ediyor. Dünya üzerinde kara para transferinin sağlanması birçok suç örgütü veya terör gruplarının uğrak noktası olmasının zeminini hazırlıyor. Vatandaşlarımızın bu sistemleri bir yatırım aracı olarak görmesinin oldukça yanlış olduğunu düşünüyorum. Borsada gerçekleşen manipülasyonların aynısı bugün Bitcoin sistemlerinde gerçekleşiyor. Dünya genelinde manipülasyon ekipleri mevcut coinlere yüklenme yaparak şişiriyorlar, daha sonra coinin yükseldiğini gören insanlar yatırım yapıyor. Yatırım yapanların istedikleri miktara ulaşınca çekiliyorlar ve yine kaybeden bilinçsiz vatandaş oluyor” dedi. 

Bitcoin'in siber suçlular için adeta çelik kasa olduğununu ifade eden Uçar, “Siber suçlular içinde bir cennet haline gelen Bitcoin saldırganların çelik kasası gibi. Kurbanlarından alacakları paraları Bitcoin sistemleri üzerinden talep ediyorlar. Dünya genelinde Ransomware (fidyeci yazılımlarda) insanları mağdur eden saldırganlar, paraları sadece Bitcoin sistemleri üzerinden alırlar. İşlenilen suçun sınırları yoktur. İnternette masum gördüğünüz, indirdiğiniz programlar arka planda siber suç çetelerine bilgisayarınızı kullanarak Bitcoin üretiyor. Saldırganlar kullanıcı bilgisayarları şirket bilgisayarları ve sunucularını hackliyor, buraya yerleştirdikleri kodlar ile bilgisayar ve sunucu kullanıyor. Bu doğrultuda Bitcoin üretiyor. Dünya genelinde milyonlarca bilgisayar suçlulara Bitcoin üretiyor” diye konuştu.

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