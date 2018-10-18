Shadow of the Tomb Raider'ın 'minik' sorunu güncellemeyle çözüldü
Tomb Raider serisinin son oyunu Shadow of the Tomb Raider oyununda yer alan bazı sorunlar, yayınlanan yeni güncelleme paketi ile giderildi.
Tomb Raider, 1996 yılında ilk üç boyutlu oyunu ile karşımıza çıkmış ve oyuncuların beğenisini kazanmıştı. Efsanevi oyunun üzerinden 22 yıl geçti ve geçtiğimiz ay yeni Shadow of the Tomb Raider oyunu satışa sunuldu. Şu an Steam üzerinde 137 TL fiyatlandırmayla satılan oyun için sıklıkla güncellemeler gerçekleştiriliyor. Bunlara bir yenisi daha eklendi.
Yapılan yeni güncelleme oyun için şu ana kadar çıkan dördüncü güncellemeyi ifade ediyor ve içerik olarak son derece zengin. Güncellemenin en büyük fonksiyonu oyuncuların yüzde 100 bitirememe sorununun önüne geçmesi. Oyuncular daha önce oyunu %100 olarak bitiremediklerine dair raporlar ortaya koyuyorlardı. Bunu göz önüne alan geliştirici firma bir güncelleme paketi yayınladığını duyurdu. Güncelleme bu sorunun üstesinden geliyor.
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