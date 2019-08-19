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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Selim ÖZTÜRK / selimozturk@hurriyet.com.tr
19.08.2019 - 14:05, Son Güncelleme:

Sennheiser Momentum Wireless Fildişi kulak üstü kulaklık incelemesi

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Sennheiser Momentum Wireless Fildişi kulak üstü kulaklık incelemesi

Kulaklık dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Sennheiser, kulak üstü kulaklık arayan; ancak kablo karmaşasıyla da uğraşmak istemeyen kullanıcılara yönelik Sennheiser Momentum Wireless Fildişi kulak üstü kulaklığı kullanıcılarıyla buluşturuyor. Kulaklığı bir ay boyunca kullandım ve gelin kulaklığın özelliklerine daha yakından bakalım.

Sennheiser'ın yeni ürünü Momentum Wireless Fildişi (Ivory) kulak üstü kulaklığı, uzun süre kulaklık değiştirmek istemeyen, ancak ses kalitesine de önem veren kullanıcılara yönelik bir ürün. Fiyatının pek de ucuz olduğu söylenemez; yaklaşık 2 bin TL'lik fiyat etiketiyle alıcısına ulaşan ürün, alış veriş sitelerinde daha farklı fiyatlardan da satışa konulmuş durumda. Kulaklığı elinize aldığınızda bir ağırlığı olduğunu hemen hissediyorsunuz. Yapısında kullanılan paslanmaz çelik kaydırıcılarından, yeni, yumuşak ve deri kaplama kulak yastıklarına kadar ince işçilik söz konusu. 

Active NoiseGard teknolojisinden bahsetmeden olmaz elbette. Sennheiser’in yeni MOMENTUM Wireless’ı Bluetooth teknolojisiyle ve NoiseGard Hibrit aktif gürültü engelleme ile geliyor. Bu teknolojiyi artık yeni nesil kulaklıklarda görmeye başladık. Özellikle otobüs ve uçak seyahatinde dış sesten arınmanızı sağlayan bu teknoloji, sizi gürültüden kurtarıyor, izlediğiniz filme ve müziğe daha fazla konsantre olmanızı sağlıyor. Özellikle uçak yolculuğunda bu teknolojinin oldukça işe yarar bir özellik sunduğunu söyleyebilirim. 

Yeni Sennheiser Momentum Wireless, sizi kablolara bağlı kalmadan kristal netliğinde sesle baş başa bırakıyor. Kablo karmaşasıyla artık uğraşmıyoruz. Kulaklığı açıyoruz, ardından Android veya iPhone cihazına hızlıca bağlanarak kullanmaya başlıyoruz. Fırçalanmış paslanmaz çelik ve yüksek kaliteli deri de ürünü diğer rakiplerden biraz ayrıştırıyor.

Hibrit aktif NoiseGard teknolojisi sizi ortamdaki gürültülerden izole ederken, high-definition aptX kod çözücü teknolojisi sizi dinlediğiniz müzikteki ince detaylarla buluşturuyor. VoiceMax teknolojisine gömülü mikrofonu sayesinde de ekstra bir mikrofona ihtiyaç duymadan kristal netlikte görüşmeler yapmanızı sağlıyor. Yani bu kulaklıkla sadece müzik dinlemiyor, aynı zamanda telefon görüşmesi de yapabiliyorsunuz. 

NFC ve Bluetooth 4.0 teknolojisini destekleyen Sennheiser Momentum Wireless Fildişi kulak üstü kulaklık, tek bir tuşla cihazlarla bağlantı kurulabilmesini sağlıyor. 

Arzu ettiğinizde katlayıp taşıma çantasına koyabilmeniz için, MOMENTUM Wireless’in kulak kapsülleri kafa bandına yüksek kaliteli bilyeli bağlantılarla birleştirilmiş. Paslanmaz çelik kaydırıcılar ile hem ses hem de rahatlık için MOMENTUM Wireless’i dilediğiniz gibi ayarlayabilirisiniz. Yeni nesil, yüksek kaliteli deri kaplama kulak yastıkları ile de MOMENTUM Wireless müzik dinlerken konforunuzdan ödün vermemeniz için dizayn edildi. Ayrıca yeni MOMENTUM Wireless kablo ile de kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Basitçe kullanmak istediğiniz kabloyu kulaklığınıza ve cihazınıza bağlayarak, istediğiniz cihazla kablolu şekilde de kullanabilirsiniz.



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