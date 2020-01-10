Segway, bu kez kendi tekerlekli koltuğunu yaptı

Yıllar önce Ginger isimli sıra dışı bir ürünü ortaya koyarak tüm dünyanın dikkatini üzerinde toplamayı başaran Segway, yıllar içinde farklı kategorilerde ürünleri ortaya koymaya devam etti. Şirket, CES 2020'de ise S Pod ismini verdiği yeni bir çözümü kullanıcılarıyla buluşturdu. Tek kişilik bir koltuk olan S Pod, elektrikle çalışıyor ve saatte 30 km/saniye hıza ulaşabiliyor.



Koltuğun kontrolü de oldukça kolay. Koltuğun hemen yan bölümünde bulunan joystick benzeri kumanda, koltuğun kontrolünü mümkün hale getiriyor. Örneğin kumanda ile ileri, geri, sağa, sola gidebildiğiniz gibi kumandanın oldukça hassas bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Bu da kontrolün oldukça iyi bir şekilde yapılabilmesini sağlıyor.



Elektrikten gücünü alan S Pod'un batarya durumu da koltuğun üst bölümünde bulunan LED şeritten izlenebiliyor. Trafiğe çıkacağı için sinyal lambaları da koltukta yer alıyor. Koltuğu kullanmak için herhangi bir ehliyet gerekmezken, S Pod'un yaz aylarına doğru satışa sunulması bekleniyor.