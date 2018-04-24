SAP Türkiye’nin yeni Çözüm Satış Direktörü Gökhan Nalbantoğlu oldu
SAP Türkiye’nin yerleşik (kurum içi) ve bulut platformlarındaki tüm çözüm alanlarından sorumlu olacak yeni satış direktörü Gökhan Nalbantoğlu oldu.
SAP, Türkiye’deki Çözüm Satış organizasyonunun başına Gökhan Nalbantoğlu’nu getirdi. Bilişim Teknolojileri sektöründe tüketici ürünleri ve kurumsal pazarlarda 25 yıldan fazla bir süredir üst düzey deneyime sahip olan Nalbantoğlu, yeni görevinde SAP Türkiye’nin yerleşik (kurum içi) ve bulut alanlarındaki büyümesine odaklanacak.
Bilişim Teknolojileri endüstrisinde Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (MEA, EMEA) bölgelerinde birbirinden önemli projelere imza atan Gökhan Nalbantoğlu, SAP Türkiye’ye katılmadan önce SAS Türkiye Genel Müdürlüğü ve IBM Türkiye Yazılım Ülke Lideri ve MEA Bölgesi Bulut & SaaS Satış Lideri olarak görev yaptı.
Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği lisans ve Endüstri Mühendisliği yüksek lisans derecelerine sahip olan Gökhan Nalbantoğlu, ayrıca Fransa’daki INSEAD Üniversitesi’nde de üst düzey yönetici programını tamamladı. Nalbantoğlu, halen Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’ne danışmanlık yapmaktadır.
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