Sandisk işi abarttı, 4 TB kapasiteli USB bellek yaptı
Dünyanın önde gelen depolama birimi üreticilerinden biri olan Sandisk, CES 2019 kapsamında 4 TB depolama kapasitesine sahip USB hafızasıyla fuara damga vurmayı başardı.
Uygulamaların, oyunların, filmlerin ve hatta fotoğrafların daha çok yer kaplamasıyla birlikte pek çok kullanıcı için veri depolama ihtiyacı oldukça artmış durumda. Ancak önemli olan sadece depolama kapasitenin artması değil, hız/performans ve elbette ufalan boyutları da önem taşıyor. Bu kapsamda Sandisk, hem minik hem de dev kapasiteli USB hafızasıyla kullanıcıların karşısına çıktı.
Şu anda 2 TB depolama alanına sahip olan USB belleklerin, yaklaşık 1200 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu düşündüğümüzde bu ürün için beklenilen fiyat 2000 doların üzerinde. Bu akıllarda büyük bir soru işareti oluşturuyor.
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