Sanat eserlerini RFID teknolojisiyle koruyor

Sensormatic'in sunduğu uçtan uca RFID çözümleri, müze ve sanat merkezlerindeki güvenlik ihtiyaçlarına yeni nesil teknolojilerden güç alarak yanıt veriyor. Hiçbir kablolamaya gerek duymadan, esere zarar vermeksizin eklenebilen akıllı RFID etiketleri her eserin merkezi bir kontrol ve gözetleme sistemi tarafından görüntülenmesini ve anlık olarak takip edilmesini sağlıyor. Üstelik kablosuz kullanım sayesinde farklı dönemlerde mekânda farklı konseptler tasarlayıp, eserlerin yerini değiştirmek de kolaylaşıyor.

Yükte hafif, pahada ağır olan sanat eserlerinin narin ve kırılgan yapıları da bu parçaların her türlü dış müdahaleye karşı güvenliğini sağlamayı zorlaştırıyor. Hareket, titreşim, ısı ve nem sensörlerini destekleyen RFID etiketleri, müze ve sanat merkezlerinde kullanılan kapsamlı kamera ve geçiş kontrol sistemleriyle entegre çalışarak, bina içindeki her hareketi kör noktaya yer bırakmadan kontrol ediyor. Sensormatic portföyünde bulunan RFID okuyucu ve antenler, sanat merkezinin kapı ve pencere gibi geçiş noktalarına yerleştirilerek güvenli bir alan meydana getiriliyor. Bakım odası ya da depo gibi eserlerin olağan seyrinde götürüleceği izinli rotalar sisteme tanımlanıyor.

Uçtan uca entegre bir güvenlik mekanizması oluşturan bu işlemin ardından, eser yerinden hareket ettirildiği anda sistem kamera ve geçiş noktaları üzerinden takibe başlıyor. Hareket rotası izinli bir doğrultuda devam ettiği sürece bu olay bir günlük kaydı olarak sisteme işleniyor. Çıkış kapısı ya da pencere gibi yetkisiz bir doğrultuya yöneldiği anda ise alarm devreye giriyor.