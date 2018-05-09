Wow Token, Venezuela'nın para biriminden 7 kat daha değerli
World of Warcraft'ın para birimi World of Warcraft Token, Venezuela'nın para birimi bolivar'dan 7 kat artık daha değerli.
Geçtiğimiz yıldan bu yana iç karışıklıklarla mücadele eden Venezuela'nın ekonomisi gittikçe kötüye gidiyor. Son verilere göre 1 dolar, 10 bin Venezuela bolivar'ı ediyor. Durum böyle olunca World of Warcraft'ın sanal para birimi Venezuela'nın para biriminden 7 kat daha değerli hale gelmiş oluyor. Bu hesap 1 dolar ile alınan World of Warcraft Token miktarı ile 1 dolar ile alınan bolivar miktarının karşılaştırılması ile yapılmış. Bu durumda 1 World of Warcraft Token, 7 bolivar ediyor. Venezuela, bu durumu Haziran ayında yapacağı düzenleme ile ortadan kaldırmayı planlıyor.
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