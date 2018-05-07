Sakarya Üniversitesi’nde gizlice kripto para üretiyorlarmış!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriSakarya Üniversitesi’nde gizlice kripto para üretiyorlarmış!
GeriTeknoloji Sakarya Üniversitesi’nde gizlice kripto para üretiyorlarmış!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
07.05.2018 - 06:32, Son Güncelleme:

Sakarya Üniversitesi’nde gizlice kripto para üretiyorlarmış!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sakarya Üniversitesi’nde gizlice kripto para üretiyorlarmış!

Sakarya Üniversitesi’nde öğrenciler bilgi sisteminde 3 aydır yaşanan yavaşlık ve arıza nedeniyle şikâyette bulundu. Yapılan araştırmada, okulun sistemlerinin kurulu olduğu sunucu üzerinden kripto para madenciliği yapıldığı ortaya çıktı.

Sakarya’da, 89 bin 908 öğrencinin eğitim gördüğü Sakarya Üniversitesi’nde öğrencilerin ve eğitimcilerin kullandığı bilgi sisteminde 3 aydır süren yavaşlık ve arıza nedeniyle notlarını ve sınav tarihlerini öğrenmekte zorluk yaşayan çok sayıda öğrenci durumu üniversite yönetimine bildirdi. Gazete Habertürk'ten Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre konuyla ilgili yapılan araştırmada, iddiaya göre, üniversitenin tüm sistemlerinin bulunduğu sunucular üzerinden kripto para madenciliği yapıldığı tespit edildi. Ana sunucunun yanı sıra çok sayıda laboratuvar ve ortak kullanım alanlarında bulunan bilgisayarların da sisteme dahil edilerek kripto para madenciliği yapıldığı öne sürüldü.

SORUŞTURMA AÇILACAK

Sakarya Üniversitesi yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmazken, iddiaların araştırıldığı ve soruşturma başlatılacağı öğrenildi. Yaşanan problemle ilgili olarak daha önce uzaktan eğitim sınavına giren birçok öğrencinin sınavının yarım kalması nedeniyle sınavın tekrarlandığı ve durumun siber saldırı olarak değerlendirildiği belirtildi.

GÜÇ KAYNAĞI ARIZA YAPTI

Öte yandan Sakarya Üniversitesi’ne bağlı Teknokent’te de bir şirketin uzun süredir kripto para madenciliği yaptığı ve bu nedenle Teknokent’te bulunan şirketler için hazırlanan kesintisiz güç kaynağının arıza yaptığı öne sürüldü.

Kapasite üzerinde güç çekilmesinden dol"ayı arıza yapan güç kaynağında parça değişikliği yapıldığı belirtilirken, kripto para madenciliği yapan şirket hakkında soruşturma başlatılmadığı iddia edildi.

KRİPTO PARA MADENCİLİĞİ NASIL YAPILIYOR?

Dünya üzerinde çok sayıda bilgisayar, farklı isimlerdeki kripto paraların madenciliğini yapıyor. Bu madenciliği yapmak için bir anakart, işlemci, ekran kartı ve UPS adı verilen kesintisiz güç kaynağı gerekirken, anakart ve ekran kartının performansına göre yapılan madencilikten alınan verim değişiyor. Özellikle ön plana çıkmış ve ismi çok duyulmuş kripto paraların madenciliğini yapmak için çok yüksek maddi değerdeki cihazları tercih etmek gerekiyor. 24 saat açık durması gereken bilgisayarların kripto para madenciliği yaptığı zaman kullandığı elektrik ise yaklaşık 10 kat artıyor. Habertürk

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sakarya Üniversitesi’nde gizlice kripto para üretiyorlarmış!

iPhone'larda bedava oldu! Süre daralıyor, para vermemek için hemen indirin!

Avengers: Infinity War sınırları zorluyor! Bu kez de...

ABD donanmasına lazer silahları geliyor