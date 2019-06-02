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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
02.06.2019 - 07:19, Son Güncelleme:

Saha testlerinde hedefleri başarıyla imha etti

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Saha testlerinde hedefleri başarıyla imha etti

EYP ile etkin şekilde mücadele edilmesi amacıyla yüksek güçlü mikrodalga teknolojisi ile EYP düzeneklerinin etkisiz hale getirilmesine yönelik Ocak 2019’da imzalanan sözleşme kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının EYP ile daha etkin şekilde mücadele etmesini sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN arasında yürütülen Elektronik Dev­reli EYP Düzenekleri Tespit ve Zararsız Hale Getirme Sistemi Projesi kapsamında HPEM (High Power Elect­romagnetics-Yüksek Güçlü Mikrodalga) alt sisteminin teknoloji gösterimi mayıs ayında Gölbek Anten Test Sahası'nda yapıl­dı.

Gösterime SSB, Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı üst düzey temsilcileri katıldı.

Gösterim sırasında HPEM Sistemi birbirinden farklı EYP düzeneklerini başarıyla etkisiz hale getirdi. Böylece EYP ile mücadelede HPEM teknolojisinin önemi ortaya koyuldu.

Sistem EYP'lerin yanı sıra mini/mikro insansız hava aracı tiplerine karşı da oldukça başarılı bir perfor­mans sergiledi. 

Yüksek Güçlü Mikrodalga Sistemi, tek darbe veya bir dizi darbe aracılığıyla kısıtlı bir süre boyunca, yüksek güçlü elektromanyetik ışıma yapmak üzere milli olarak geliştirildi.

Yüksek güçlü mikrodalga kaynakları tarafından üretilen elektromanyetik enerji, hedef alınan elektronik teçhizatın çalışmasının engellenmesi, hatalı çalışmaya sevk edilmesi veya hasara uğratılarak çalışamaz hale getirilmesi amacıyla kullanılıyor. 

ASELSAN, EYP'lerin tespit ve imhasına yönelik bir dizi çalışma yürütüyor.

Bu çalışmalar kapsamında daha önce geniş bantta çalışan Ejderha El Yapımı Patlayıcı Düzenekleri Tespit ve İmha Sistemi geliştirilmişti. Sistemin frekans aralığı, çıkış gücü kullanıcı isteğine ve tehdit senaryosuna göre ayarlanabiliyor.

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