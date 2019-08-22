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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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A.A.
22.08.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

Rusya Uluslararası Uzay İstasyonuna insansı robot gönderdi

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Rusya Uluslararası Uzay İstasyonuna insansı robot gönderdi

Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonuna "Skybot F-850" model "Fyodor" adı verilen insansı robot yolladı.

Rus uzay araştırmaları ajansından (ROSCOSMOS) yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) deney, gıda, ilaç ve ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra "Skybot F-850" model insansı robotu taşıyan Soyuz uzay mekiği sabah saatlerinde Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssünden fırlatıldı.

Mekiğin taşıdığı malzemeler, aralarında Rus kozmonotlar Aleksey Ovçinin ve Aleksandr Skvortsov'un bulunduğu UUİ'de görevli uluslararası ekibin ihtiyaçları için kullanılacak.

"Fyodor" adı verilen insansı robot ise uzay yürüyüşü gibi insanlar için tehlikeli olabilecek görevlerde kullanılmak üzere test edilecek.

Normalde UUİ'de görev yapacak personeli taşıyan Rus Soyuz mekikleri, ilk kez ikmal için kullanılıyor.

Mekiğin 24 Ağustos'ta istasyona ulaşması bekleniyor.

UUİ'de 6 kişilik ekip bulunuyor

NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi UUİ'de farklı ülkelerden 6 kişilik ekip dönüşümlü görev yapıyor.

İstasyondaki görevliler, Rus yapımı "Soyuz" mekikleriyle taşınıyor.

ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX ise NASA'nın "Ticari İkmal Hizmetleri" programı kapsamında Dragon kargo mekiğiyle UUİ'ye ikmal malzemeleri taşıyor.

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