Rufus nedir? Rufus kullanımı nasıldır?

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Rufus, USB flash sürücüleri biçimlendirmek ve önyüklenebilir USB bellekler oluşturmak için kullanılan açık kaynaklı ve ücretsiz bir uygulamadır. İşletim sistemi kurulumlarında, BIOS yüklemeleri yaparken veya ISO dosyalarından önyüklenebilir format USB bellekler oluşturulurken kullanılır. USB belleklere format atılmasını da sağlar.

Rufus kullanımı nasıldır?

Windows 10 ve Linux dosyaları için Rufus programı kurulumuna ihtiyaç yoktur. Bu anlamda sadece yüklenilen dosyanın çalıştırılması yeterlidir. İlk olarak USB aygıtı takılarak uygulama "Yönetici" olarak çalıştırılır. USB takıldığında Rufus otomatik olarak algılanır ve ekrana bir pencere açılır. Açılan menüden işlemin yapılacağı USB belleği seçilir. Ardından da yüklenilecek ISO dosyası seçilir. "Önyükleme Seçimi" alanında ISO dosyası karşınıza çıkacak. ISO dosyasının, hatalı veya eksik olmaması için kontrol edilmeli. Emin olmak adına "Önyükleme Seçimi" ve "Seç" butonları arasında yer alan "✓" işaretine tıklayın. İşlem bittikten sonra "Durum" sekmesinde "Hazır" sonucu çıktıysa işleme devam edilir. Eğer çıkmazsa, ISO dosyasının yeniden yüklenilmesi gereklidir. Buradan sonra "Başlat" butonuna basarak USB bellek yazdırma işlemini başlatın. Ekrana gelen pencerede USB belleğe yedeklenilmesi gereken dosya yoksa "TAMAM" denilerek işleme devam edilir. Bu adımdan sonra USB belleğindeki bütün veriler silinir ve Windows kurulum dosyaları yüklenir. Bütün bu işlemlerden sonra Durum sekmesinde "HAZIR" yazıyorsa işlem tamamlanmıştır.