Riot Games Ülke Müdürü Onur Tamer oldu
Dünyanın en büyük oyun şirketleri arasında yer alan Riot Games Türkiye Ofisi’nin Ülke Müdürlüğü görevine Onur Tamer getirildi.
2012 yılından bu yana Riot Games’in global ofisinde yöneticilik yapan Tamer, Türkiye Ülke Müdürlüğü ile birlikte Riot Games’in MENA (Middle East - North Africa) bölgesi yönetimini de sürdürecek.
Onur Tamer, 2012 yılında Riot Games’in Amerika’daki merkez ofisinde International Publishing Manager olarak şirketteki yolculuğuna başladı. 2 yıl süreyle Türkiye ofisinin kurulum sürecinde aktif rol alan Tamer, sonrasında Rusya ve Avrupa ofislerinde yeni kurulum ve pazarlama projeleri üzerine çalışmış, bu görevlerinden sonra Japonya'da Kurucu Ülke Müdürü olarak atanmıştır. Daha sonra 1 yıl boyunca Ortadoğu ve Hindistan projelerinde Genel Müdür olarak çalışan Tamer, 1 Haziran itibariyle Riot Games Türkiye Ülke Müdürlüğü görevini, bu görevi 2 yıldır başarı ile yürüten Bora Koçyiğit’ten devralacak.
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