Resident Evil 3'ün yeni sinematik fragmanı yayınlandı

Jill’in gayrı resmi partneri Carlos Oliveira, Umbrella Biyolojik Tehditle Mücadele Ekibi (U.B.C.S.) müfrezesinin diğer üyeleri, Hunter düşmanı ve oyunun durdurulamaz kötüsü Nemesis, 13 Nisan’da yayınlanacak Resident Evil 3’te son derece önemli rollere sahip olacaklar.

Aralık ayında Resident Evil 3 duyurulduğunda, oyunun hayranları ateşlerle kaplı halde Nemesis’i görme imkanına kavuşmuşlardı – yeni görsellerde ise kendisinin ne kadar yok edici bir güce sahip olduğunu görüyoruz. Umbrella Corp.’un bu acımasız biyolojik silahı, devasa alev silahı ve kaçmaya pek de fırsat tanımayan lazer güdümlü roketatarı gibi ağır silahlarıyla Jill’i avlamaya çalışıyor. Sahip olduğu bu donanımlara ek olarak ekran görüntülerinde Nemesis’in ölümcül bir isabetliliğe sahip o ünlü dokunaç mutasyonunu da görüyoruz. Bu mide bulandırıcı çıkıntılar, Nemesis’in Umbrella’nın acımasız deneyleri sonucunda bozuntuya uğramış vücudunu saran siyah bandajlar parçalandığında ortaya çıkıyor. Jill defalarca Nemesis’i yok etmeye çalışıyor, ama yüksek kendini yenileme yetenekleri sayesinde her seferinde öncekinden daha da güçlü halde geri dönüyor.

Jill kendi başının çaresine bakabilecek kabiliyette olsa da, gerilla çatışmalarında uzman, çeşitli silahları büyük ustalıkla kullanabilen ve ufak uçakları kullanmayı bilen U.B.C.S. üyesi Carlos Oliveira arkasını kollamaktan vazgeçmiyor. Ekibi Raccoon City’e kolay bir tahliye göreviyle gelse de kısa süre içinde kendilerini oldukça zor bir durumun ortasında bulmuşlar. Carlos tahliyeyi organize etmeye çalışırken cesareti ve adalet duygusu ağır basıyor ve kendisine verilen emirlerin dışına çıkarak Umbrella Corp.’un şeytani planlarını ortaya çıkarmaya çalışıyor. Son görüntülerde Carlos’u oyuncuların kontrol ettiği sahneler de dahil olmak üzere Raccoon City’de görev başında görüyoruz.



Yeni fragman ve ekran görüntüleri Resident Evil 3’teki karakterlere yakın bakış atmamızı da sağlıyor:

· Brad Vickers – Malikane Olayında hayatta kalanlardan birisi (ilk Resident Evil oyununda anlatılmıştı) ve Umbrella Corp araştırmalarına yardımcı oluyor. S.T.A.R.S.’ın Raccoon City’de hayatta kalan son üyelerinden biri olduğu için Nemesis’in de hedeflerinden biri.

· Mikhail Victor – U.B.C.S.’in komuta subayı, yılların liderlik ve askeri tecrübesine sahip bir isim. Mikhail, ekibin Raccoon City’deki hayatta kalanları tahliye etme görevinde ciddi biçimde yaralanmıştı. Bu kötü duruma rağmen sivillere ve ekibine yardımcı olmak için elinden geleni yapıyor. Raccoon City vatandaşlarını kurtarmaya bu kadar gönülden bağlı olması, Jill’i de onlara yardım etmeye ikna ediyor.



· Nicholai Ginovaef – Bu U.B.C.S. ekip lideri sert, soğuk ve hamlelerini hesaplayan bir isim, görevi ve kendi çıkarı için gerekli fedakarlıkları yapmaktan asla çekinmeyen biri. Nicholai, Jill’i ‘fazla yufka yürekli’ buluyor ve bu yüzden kendisini öldürteceğini düşünüyor.

· Tyrell Patrick – Bu U.B.C.S. üyesi, güvenlik cihazlarını hackleme ve etkisiz hale getirmekte usta bir isim. Tyrell, ekibine hat gerisinden çok değerli destekler sunuyor.

· Murphy Seeker – Bu U.B.C.S. üyesi ve eski ABD Deniz Piyadesi, olağanüstü bir keskin nişancı. Mikhail gibi o da Raccoon City görevinde ağır yaralanıyor.

· Dario Rosso – Jill’in Raccoon City’deki bir ambarda karşılaştığı ve ailesini kaybetmenin verdiği şokla sarsılmış bir sivil. Dario, Jill’in bu çöken şehirden kaçma önerisini reddediyor.

· Hunter – Hem Jill, hem de Carlos Resident Evil 3’teki bu korkunç yeni düşmanla karşılaşacak. Bu biyolojik silahlar, insanlar ve sürüngenlerin genetik materyallerinin birleşmesiyle yaratılmış ve ortaya son derece hızlı ve güçlü bir düşman çıkmış.



