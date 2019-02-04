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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
04.02.2019 - 09:52, Son Güncelleme:

Resident Evil 2 Remake kapış kapış satıyor!

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Resident Evil 2 Remake kapış kapış satıyor!

Yıllardır korku oyunu dendiğinde akla gelen ilk isim olan Resident Evil serisinin yeniden elden geçirilmiş ve günümüze uyarlanmış son halkası Resident Evil 2 Remake, beklenenin de üstünde bir ilgi gördü.

Resident Evil 2 Remake beklenenin üzerinde ilgi gördü ve 25 Ocak'ta satışa sunulan oyun sadece 6 günde 3 milyon lisanslı kopya satmayı başardı.  İlk kez 21 Ocak 1998'de karşımıza çıkan efsane yapım, oyun dünyasına damga vuracak özelliklerle karşımıza çıkmıştı. 

Orijinal Resident Evil 2; sürükleyici hikayesi, yüksek gerilim faktörü, zamanına göre son derece başarılı grafikleri ve videoları ve oynanabilirliği ile tüm otoritelerden tam not almayı başarmıştı. Resident Evil 2 Remake'de ise öncüsünden çok daha üstün bir grafik mimarisi ve ek görevler var. Atmosferin de her zamankine göre gerilim dolu olduğunu söyleyebiliriz.  

Resident Evil'ın tüm oyunlarının 88 milyon adet sattığı ve serinin en popüler oyunu Resident Evil 7'in 6 milyon adetlik satışa imza attığı düşünülürse, Resident Evil 2 Remake'ın akıllara durgunluk veren başarısı ciddi bir dönem noktası. Ne de olsa pek çok popüler yapımcı, "Remake" sürümlerle karşımıza çıkmaya artık çok daha hevesli.

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