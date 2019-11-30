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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
30.11.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Remington'dan farklı ihtiyaçlara yönelik tıraş makinası serisi

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Remington'dan farklı ihtiyaçlara yönelik tıraş makinası serisi

Erkek bakım ürünleri söz konusu olduğunda tüketicilerin yakından tanıdığı isimlerden biri olan Remington, bu kez Graphite Bakım Serisi ile dikkatleri üzerine çekti. G3, G4 ve G5 ürünleriyle kişisel bakımı farklı ürünlerde erkeklere ulaştıran yeni tıraş makinalarına yakından bakalım.

Dünyanın ilk elektrikli tıraş makinesi üreticisi olarak bilinen Remington, kişisel bakım için son olarak Graphite Bakım Serisi ile kullanıcıların karşısına çıktı. Graphite Serisi G3, G4 ve G5 ürünleriyle kişisel bakımı farklı düzeylerle karşılamaya çalışıyor. Remington, 2-20 mm arasında saç ve sakal için ayarlanabilir tarakları, son teknolojiye sahip burun, kaş ve kulak kılı düzelticileri ve uzun ömürlü kullanımıyla kişisel bakım deneyimini bir üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

6 çok yönlü parçaya sahip G3 Kişisel Bakım Kiti ile vücut tüylerinizi hızlıca düzeltebildiğiniz gibi aynı zamanda tüylerinizi kısaltabiliyorsunuz. Graphite G3, 40 dakikada tıraş işlemini hallediyor. Ürün, elbette kablosuz çalışıyor.

Graphite G4 Kişisel Bakım Kiti ile ise vücut kıllarını kesebilir, sakallarınıza şekil verebilir ya da sakal çizgilerini kolayca verebiliyorsunuz. Çok yönlü 7 başlık ve 60 dakikalık çalışma süresiyle dikkat çeken Graphite G4, rakiplerini bu alanda zorlayacak bir ürün gibi görünüyor. 

Serinin bir başka ürünü olan Graphite G5, 9 çok yönlü parçayla geliyor. Graphite 5, 90 dakikalık kablosuz kullanım ve pilin ne zaman azaldığını gösteren 2 aşamalı LED ışık göstergesiyle dikkat çekiyor. 

Peki bu ürünlerin fiyatları nasıl? Model model inceleyelim:

PG3000 Graphite Serisi G3 Kişisel Bakım Kiti Satış Fiyatı: 289,90 TL
PG4000 Graphite Serisi G4 Kişisel Bakım Kiti Satış Fiyatı: 379,90 TL
PG5000 Graphite Serisi G5 Kişisel Bakım Kiti Satış Fiyatı: 469,90 TL

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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