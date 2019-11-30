Remington'dan farklı ihtiyaçlara yönelik tıraş makinası serisi
Erkek bakım ürünleri söz konusu olduğunda tüketicilerin yakından tanıdığı isimlerden biri olan Remington, bu kez Graphite Bakım Serisi ile dikkatleri üzerine çekti. G3, G4 ve G5 ürünleriyle kişisel bakımı farklı ürünlerde erkeklere ulaştıran yeni tıraş makinalarına yakından bakalım.
Dünyanın ilk elektrikli tıraş makinesi üreticisi olarak bilinen Remington, kişisel bakım için son olarak Graphite Bakım Serisi ile kullanıcıların karşısına çıktı. Graphite Serisi G3, G4 ve G5 ürünleriyle kişisel bakımı farklı düzeylerle karşılamaya çalışıyor. Remington, 2-20 mm arasında saç ve sakal için ayarlanabilir tarakları, son teknolojiye sahip burun, kaş ve kulak kılı düzelticileri ve uzun ömürlü kullanımıyla kişisel bakım deneyimini bir üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.
6 çok yönlü parçaya sahip G3 Kişisel Bakım Kiti ile vücut tüylerinizi hızlıca düzeltebildiğiniz gibi aynı zamanda tüylerinizi kısaltabiliyorsunuz. Graphite G3, 40 dakikada tıraş işlemini hallediyor. Ürün, elbette kablosuz çalışıyor.
Graphite G4 Kişisel Bakım Kiti ile ise vücut kıllarını kesebilir, sakallarınıza şekil verebilir ya da sakal çizgilerini kolayca verebiliyorsunuz. Çok yönlü 7 başlık ve 60 dakikalık çalışma süresiyle dikkat çeken Graphite G4, rakiplerini bu alanda zorlayacak bir ürün gibi görünüyor.
Serinin bir başka ürünü olan Graphite G5, 9 çok yönlü parçayla geliyor. Graphite 5, 90 dakikalık kablosuz kullanım ve pilin ne zaman azaldığını gösteren 2 aşamalı LED ışık göstergesiyle dikkat çekiyor.
Peki bu ürünlerin fiyatları nasıl? Model model inceleyelim:
PG3000 Graphite Serisi G3 Kişisel Bakım Kiti Satış Fiyatı: 289,90 TL
PG4000 Graphite Serisi G4 Kişisel Bakım Kiti Satış Fiyatı: 379,90 TL
PG5000 Graphite Serisi G5 Kişisel Bakım Kiti Satış Fiyatı: 469,90 TL
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