Redmi Note 7'nin yeni görüntüleri yayınlandı
Xiaomi'nin yeni bir telefon markası olan ve ayrı kanaldan ilerlemesi beklenen Redmi model telefonlarına yeni bir halka daha ekleniyor. Redmi Note 7 adını taşıyacak cihazın yarın tanıtımının yapılması beklenirken, diğer yandan cihaza ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Redmi Note 7 için geri sayım sürüyor. Qualcomm'un Snapdragon 660 işlemcisinden güç alması beklenen cihazda 3900 mAh batarya bulunuyor. Bu da cihazın tüm günü rahatlıkla tek bir şarjla kurtarabileceği anlamına geliyor(Uygulama kullanma alışkanlığına da bağlı olarak). 6 GB RAM'e sahip Redmi Note 7, 48 MP arka kamerayla geliyor.
Kamerası böylesine iyi olan cihazın çekeceği görüntüleri de kullanıcılar bugünden merak ediyor. Şirkete yakın kaynaklara göre Redmi Note 7 ile profesyonel fotoğraf makine kalitesinde görüntü çekimi mümkün oluyor.
Elbette cihazı kullanmadan ve çekilen görüntüleri görmeden bu konuda net bir yorumda bulunmak doğru değil. Bakalım Xiaomi'nin Redmi Note 7 telefonu, piyasayı nasıl hareketlendirecek?
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