Redmi Note 7, 48 MP kamerasıyla nasıl fotoğraf çekiyor?
Redmi'nin dün tüm dünyaya duyurduğu 48 megapiksel dahili kameraya sahip ilk telefonu Redmi Note 7 nasıl fotoğraf çekiyor? Gerçekten söylendiği kadar görüntü çekimi başarılı mı?
Redmi Note 7, dün gerçekleştirilen etkinlikte dünyaya duyuruldu. Cihazın en dikkat çeken özelliği ise arka yüzde yer alan 48 MP kamerası oldu. Redmi Note 7'nin böyle bir kamerayla nasıl görüntü çektiği ise merak konusu. Öncelikle cihazın kullandığı sensör Sony değil, Samsung'un geliştirdiği ISOCELL GM1 sensörü.
0.8 mikron metre piksel büyüklüğü barındıran ve 48 megapiksel çözünürlüğünde görüntü alabilen kameradaki piksellerin çalışma şekli kaliteyi farklılaştırıyor. Samsung ISOCELL GM1, 2MP ve yukarı ölçeklendirme yoluyla 48MP çözünürlüğe ulaşıyor.
Normalde 12MP çözünürlükte en iyi kalite elde edilirken ölçeklendirme yapıldığında haliyle kalite biraz düşüyor. Diğer bir deyişle 8MP çözünürlükte çekilmiş bir fotoğrafta Sony IMX586 sensörü ile alacağınız detaylar Samsung ISOCELL GM1 sensörü ile alacağınız detaylardan daha fazla.
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