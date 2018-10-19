Red Dead Redemption 2'nin indirme boyutu 100 GB'ı buluyor!
Oyun severlerin uzun süredir beklediği Red Dead Redemption 2'nin konsolların kaplayacağı alanın 100 GB'a ulaşacağı konuşuluyor.
Oyun tarihinin en fazla depolama alanı isteyen yapımı olarak tarihe geçecek olan Red Dead Redemption 2, bugünden itibaren oyunu Xbox One ve PS4'te ön siparişle satın alan oyuncular tarafından indirilebilecek.
Oyun Xbox One'da 107 GB, PS4'te ise 99 GB indirme boyutuna sahip olacak. Ayrıca PS4'te oyunu yükleyebilmek için ekstradan 50 GB boş alana sahip olmanız gerekiyor.
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