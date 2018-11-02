Red Dead Redemption 2 satışa çıktı, kapış kapış gidiyor!
8 yıldır oyun severler arasında büyük merakla beklenen Red Dead Redemption 2, satışa çıkar çıkmaz rekor kırdı, kapış kapış satıyor!
Red Dead Redemption 2'den gelen satış rakamları yapımcının yüzünü güldürdü. 26 Ekim'de satışa çıkan Red Dead Redemption 2, ilk 3 gün içinde 725 milyon dolardan fazla gelir elde etmeyi başarmış durumda. Elbette bu Rockstar'ın ilk başarısı değil. Şirketin, en popüler oyunu kuşkusuz hala GTA V. Zira GTA V satışa çıktığı ilk 24 saat içinde 800 milyon dolarlık gelir elde etmişti.
Ancak Red Dead Redemption 2'ninki de azımsanacak bir başarı değil doğrusu. Zira ilk 3 günlük satış rakamıyla şu an tüm zamanların en çok satan 2'inci oyunu olmayı başarmış durumda.
Öte yandan Rockstar'ın paylaştığı bilgiye göre RDR2, PlayStation Network'te de bir oyun için en yüksek ön siparişi ve ilk gün satışını sağlayan bir yapım olmuş durumda. Bakalım ilerleyen günler neler gösterecek ve Red Dead Redemption 2 oyuncular tarafından nasıl karşılanacak.
Red Dead Redemption 2, şu an PlayStation 4 ve Xbox One için mevcut durumda. Red Dead Redemption 2 PC sürümü için ise şu an için birkaç "söylenti" dışında başka bir şey yok.
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