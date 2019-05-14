Red Dead Redemption 2 PC sürümü ne zaman geliyor?
Oyunculardan büyük ilgi gören Red Dead Redemption 2'nin PC sürümü uzun zamandır bekleniyor. Peki oyunun ufukta PC sürümü var mı?
PlayStation 4 ve Xbox One oyun konsolları için satışa sunulan; ancak PC sürümünden haber alınmayan Red Dead Redemption 2 için bekleyiş sürüyor. Oyunun yapımcısı olan Rockstar Games'ten gelen bir sızıntı ise şaşkınlık yarattı. Sızıntı diyoruz; zira bir Rockstar Games çalışanının statüsüne eklediği 'ibare' her yere çekilebilecek türden.
Rockstar Games çalışanı olan Nan Ma, LinkedIn profilinde görevini RDR 2’nin PS4, Xbox One ve PC sürümleri üzerinde çalışıyor olarak güncelledi. Bu da PC sürümü için oyuncuların çok beklemeyeceğini gösteriyor. Ancak zaman dilimi verebilmek elbette şu aşamada söz konusu değil.
Yukarıdaki görüntüden de anlaşılacağı üzere 'PC' ibaresi oldukça dikkat çekici...
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