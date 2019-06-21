Red Dead Redemption 2 bu kez albümüyle geliyor
Red Dead Redemption 2'nin satışa sunulmasının üzerinden aylar geçti; popüler oyun bu kez müziklerini de hayranlarına sunmaya hazırlanıyor.
Oyun konsollarında satışa sunulmasına karşın henüz bilgisayara gelmeyen ve oyuncuların sabırsızlıkla beklediği Red Dead Redemption 2, bu kez bambaşka bir yüzüyle oyuncularının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Oyunların grafikleri gibi müzikleri de bir oyuncu için hayli önemli ve Red Dead Redemption 2 de hayli iyi bir albüme sahip. Bu kapsamda Lakeshore Records'un resmi albümü 12 Temmuz tarihinde dijital akış hizmetlerine ulaşacak ve oyunu oynayanların tahmin edebileceği gibi hatırı sayılır miktarda yıldızı barındıracak.
Bob Dylan, Peter Gabriel, U2 ve daha pek çok isimle beraber çalışmış olan Daniel Lanois tarafından hazırlanan albüm, Lanois'nin yanı sıra D'Angelo, Rocco DeLuca, Rhihannon Giddens, Josh Homme ve Willie Nelson'ın müziklerini de içeriyor. Şu anda albümden iki şarkıyı (Lanois'ten "Table Top" ve DeLuca'dan "Crash of Worlds") bazı dijital akış hizmetlerinde dinlemek mümkün.
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