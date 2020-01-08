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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 08.01.2020 - 08:48,Son Güncelleme:/

Realme'den 5G'li ilk telefon: X50 5G

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Realme'den 5G'li ilk telefon: X50 5G

Çin merkezli teknoloji üreticilerinden Realme, çok yakında Türkiye pazarına resmen giriyor. Birbiri ardına yeni ürünlerinin duyurusunu yapan şirket, bu kez 5G'li ilk telefonu olan Realme X50 5G ile dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

Uygun fiyatlı telefonlarıyla bilinen ve adını yavaş yavaş daha çok duymaya başladığımız Realme, yeni bir telefonla görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Şirketin ilk 5G'li telefonu olma özelliğine sahip olan Realme X50 5G, aynı zamanda şirketin delik ekran tasarımına sahip ilk telefonu... Ekran/kasa oranı yüzde 90.4'ü bulan cihazın parmak izi tarayıcı sağ bölüme konumlandırılmış. 6.57 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olan telefonda Full HD+ LCD ekran bulunuyor.

Cihazda dikkat çeken bir diğer nokta ise 3.5 mm kulaklık yuvasının yer almaması. Bu da şirketin Realme Buds Air ismindeki kablosuz kulaklıkların satışı artırmaya yönelik bir hamle olarak düşünülüyor. Qualcomm'un Snapdragon 765G yongasından gücünü alan cihazın 6 / 8 ve 12 GB RAM'li modelleri bulunurken, depolama hafızası tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri kullanıcılara sunulacak. 

Realmeden 5Gli ilk telefon: X50 5G

Telefonun arka yüzünde dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Ana kamera 64 MP çözünürlüğünde görüntü alabilirken, 12 MP telefoto lens, 8 MP 119 derece ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens de ana kameraya eşlik ediyor. Cihazın ön yüzünde ise çift kamera var. Sony IMX471 sensörlü birincil 16 Megapiksel + 105 derece FOV özellikli ikincil 8 Megapiksel geniş açılı ön kamera kurulumu dikkat çekiyor.

Android 10 işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkması beklenen Realme X50 5G2de şirketin kendi arayüzü olan Realme UI bulunuyor. 4200 mAh bataryasından enerjisini alan telefon fiyatları ise şöyle:

8GB RAM + 128GB dahili hafıza - 359 $
6 GB RAM + 256 GB dahili hafıza - 389 $
12 GB RAM + 256 GB dahili hafıza - 432 $

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