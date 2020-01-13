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Teknoloji
Haber Giriş: 13.01.2020 - 14:58,Son Güncelleme:/

realme telefon markası Türkiye’ye geliyor

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realme telefon markası Türkiye’ye geliyor

Dünyaca ünlü Çinli teknoloji markalarının Türkiye pazarına ilgisi devam ediyor. 2020’nin ilk aylarında ise sektöre yeni bir oyuncu dahil olmaya hazırlanıyor. Çin’de kısa bir süre önce adını duyurmayı başaran realme yakında Türkiye pazarında olacak.

realme, Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirket, kaliteli ve akıllı telefonları uygun fiyatlarla tüketiciye buluşturma hedefiyle Li Bingzhong önderliğindeki akıllı telefon endüstirisi deneyimine sahip bir ekip tarafından 2018 yılının Mayıs ayında kuruldu. Ürünleri, uygun fiyatlarla genç tüketicilerle buluşturan marka, 1 yıl kadar kısa bir sürede Hindistan pazarında 4’üncü oldu. Dünya sıralamasında ise;  2018 üçüncü çeyreğinde 47’nci olan realme, 1 yıl sonra %500’lük bir büyüme kaydederek 2019’un üçüncü çeyreğine 7’nci sıraya geldi. 

Çin, Hindistan, Endonezya, Vietnam, Tayland, Malezya, Pakistan, Mısır gibi 18’den fazla ülkenin pazarında aktif rol oynuyor. 

Bir yıl boyunca 6 farklı ürün piyasaya süren realme, Türkiye’ye 3 ürün ile giriş yapacak. İlk olarak yalnızca akıllı telefon ürünleri ile raflarda yerini alacak marka, önümüzdeki dönemde aksesuarlar ve diğer akıllı cihazlarını da Türkiye’ye getirmeyi hedefliyor. 

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