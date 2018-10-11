Razer Phone 2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
11.10.2018 - 10:10, Son Güncelleme:

Razer Phone 2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

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Razer Phone 2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Oyuncu odaklı ürünleriyle dikkat çeken Razer, yeni telefonu Razer Phone 2'yi duyurdu. Klasik telefon tasarımını bu modelde de sürdüren Razer, yeni telefonunda bakın hangi özelliklere yer vermiş?

Razer, ikinci nesil telefonunda da yine aynı çizgiyi korumuş. 16:9 görüntü oranına sahip telefonun üst ve alt kenarları oldukça kalın. Arka kısım ise metal yerine cam kaplama tasarımına yer vermiş. Böylece kablosuz şarj imkânı doğmuş. 5.7 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükteki ekranı devam ettiren Razer Phone 2, Sharp’ın yeni IGZO panellerine yer verdiği için yüzde 50 civarında daha fazla parlaklık elde etmiş. Tazeleme oranı 120Hz olarak devam ederken Gorilla Glass 5 koruma eklenmiş. Ayrıca IP67 ile suya karşı da dayanıklı.

Ön yüzde tasarımsal olarak bir farklılık bulunmazken, çentikli ve çerçevesiz ekranların yarıştığı şu günlerde Razer, özellikle 16:9 ekranı tercih ettiklerini belirtti. Zira bir oyuncu telefonun bu şekilde çok daha kullanışlı olacağı iddiasındalar.

Razer Phone 2 tanıtıldı İşte özellikleri ve fiyatı

Teknik detaylara baktığımızda ise modelin Snapdragon 845 işlemci ile geldiğini görüyoruz. Vapor-Chamber Cooling System adı verilen özel bir soğutma sistemiyle gelen Razer Phone 2, ısıyı yaymak için yüzey alanını büyük ölçüde arttıran ve daha az sıcak noktaya neden olan özel bir buhar odası aracılığıyla ısının yayılmasını sağlıyor.

Telefonun arkasını çevirdiğinizde ise dikkat çekici özelliğini görüyorsunuz. Razer logosu Razer Chromaile desteklenmiş. 16.8 milyon renk arasından ister ön tanımlı profiller isterseniz de kendi profillerinizi kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bu logo gelen bildirimlerde uygulamaya göre renk değiştiriyor. Kablosuz şarj adaptöründe de Razer Chroma aydınlatması mevcut.

Razer Phone 2 tanıtıldı İşte özellikleri ve fiyatı


8GB LPDDR4X RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite sunan Razer Phone 2 ayrıca 4000mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. QuickCharge 4+ hızlı şarj teknolojisinin yanında kablosuz şarj olduğunu da dile getirmiştik.

Android 8.1 Oreo ile çalışan model için Razer en kısa zamanda en yeni sürüme güncelleneceği sözünü vermeyi de ihmal etmedi. 799 dolar fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak olan model, ayrıca 100 dolara kablosuz şarj cihazı, 20 dolara Light Case ve ekran koruyucu, 40 ve 50 dolara ise Kevlar Case adı verilen kılıfları satışa sundu.

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