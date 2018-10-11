Razer Phone 2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Oyuncu odaklı ürünleriyle dikkat çeken Razer, yeni telefonu Razer Phone 2'yi duyurdu. Klasik telefon tasarımını bu modelde de sürdüren Razer, yeni telefonunda bakın hangi özelliklere yer vermiş?
Razer, ikinci nesil telefonunda da yine aynı çizgiyi korumuş. 16:9 görüntü oranına sahip telefonun üst ve alt kenarları oldukça kalın. Arka kısım ise metal yerine cam kaplama tasarımına yer vermiş. Böylece kablosuz şarj imkânı doğmuş. 5.7 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükteki ekranı devam ettiren Razer Phone 2, Sharp’ın yeni IGZO panellerine yer verdiği için yüzde 50 civarında daha fazla parlaklık elde etmiş. Tazeleme oranı 120Hz olarak devam ederken Gorilla Glass 5 koruma eklenmiş. Ayrıca IP67 ile suya karşı da dayanıklı.
Ön yüzde tasarımsal olarak bir farklılık bulunmazken, çentikli ve çerçevesiz ekranların yarıştığı şu günlerde Razer, özellikle 16:9 ekranı tercih ettiklerini belirtti. Zira bir oyuncu telefonun bu şekilde çok daha kullanışlı olacağı iddiasındalar.
Teknik detaylara baktığımızda ise modelin Snapdragon 845 işlemci ile geldiğini görüyoruz. Vapor-Chamber Cooling System adı verilen özel bir soğutma sistemiyle gelen Razer Phone 2, ısıyı yaymak için yüzey alanını büyük ölçüde arttıran ve daha az sıcak noktaya neden olan özel bir buhar odası aracılığıyla ısının yayılmasını sağlıyor.
Telefonun arkasını çevirdiğinizde ise dikkat çekici özelliğini görüyorsunuz. Razer logosu Razer Chromaile desteklenmiş. 16.8 milyon renk arasından ister ön tanımlı profiller isterseniz de kendi profillerinizi kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bu logo gelen bildirimlerde uygulamaya göre renk değiştiriyor. Kablosuz şarj adaptöründe de Razer Chroma aydınlatması mevcut.
8GB LPDDR4X RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite sunan Razer Phone 2 ayrıca 4000mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. QuickCharge 4+ hızlı şarj teknolojisinin yanında kablosuz şarj olduğunu da dile getirmiştik.
Android 8.1 Oreo ile çalışan model için Razer en kısa zamanda en yeni sürüme güncelleneceği sözünü vermeyi de ihmal etmedi. 799 dolar fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak olan model, ayrıca 100 dolara kablosuz şarj cihazı, 20 dolara Light Case ve ekran koruyucu, 40 ve 50 dolara ise Kevlar Case adı verilen kılıfları satışa sundu.
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