Razer, oyun kontrolünü iyileştiren Tartarus Pro'yu tanıttı
Razer, Razer Tartarus Pro'yu duyurdu. Razer'ın Tartarus tuş takımı ailesinin bu en yeni üyesi, oyunculara oyunlarda daha iyi bir kontrol sağlamak için tasarlanmış analog optik anahtarlarla donatılmış ilk tuş takımı olma özelliğine sahip.
Tartarus Pro içinde bulunan Razer Analog Optik Anahtarlar, tuş takımının kullanılması sırasında her tuşa ne kadar basıldığını ölçüyor. Bu da Tartarus Pro’nun tıpkı bir kontrol çubuğu gibi analog olarak görev yapmasına imkân kılıyor. Ayrıca, oyuncular daha hızlı bir tuş vuruşu için harekete geçirme noktasını 1,5 mm ile daha derin ve daha sert bir tuş basışı için 3,6 mm'ye kadar ayarlayabilirler.
Razer Analog Optik Anahtarların kalbinde, kızılötesi bir ışık demeti anahtar gövdesinden geçerken, bir sensör anahtarın derinliğini ne kadar ışık geçtiğine bağlı olarak ölçüyor. Bu nedenle, anahtarlar aynı tuş vuruşunda tuş girişinin ölçeklendirme seviyelerini kaydedebilir.
Bu sayede ileri düzey kullanıcılar, yarım basış ve tam basış olmak üzere her bir tuşa iki farklı işlev bağlayabilecekler. Çift işlev ataması ile oyuncular Tartarus Pro'yu kendi oyun stillerine ve ihtiyaçlarına göre en üst seviyde kişiselleştirme imkanı bulacaklar.
Tartarus Pro, gerek navigasyon gerekse kullanıcının gereksinimlerine özgü diğer komutlar için atanabilecek sekiz yönlü bir yön tuş takımı dahil olmak üzere 32 programlanabilir tuşa sahip. Sekiz hızlı geçiş profili, kullanıcıların anında profili değiştiren bir yan düğme ile profil ayarları veya karakter yetenekleri arasında verimli bir şekilde geçiş yapmalarını sağlıyor.
Herhangi bir klavyeye karşı kişiselleştirilebilir bir alternatif olan Tartarus Pro'nun analog girişi, entegrasyona gerek kalmadan gamepad destekli tüm oyunlarla uyumlu.
Teknik özellikler
Razer Analog Optik Anahtarlar
32 adet tam programlanabilir tuş
Her tuş için ikincil işlev
16,8 milyon özelleştirilebilir renk seçeneğiyle Chroma arka aydınlatma
Programlanabilir 8 yönlü yönlü başparmak pedi
8 anahtar harita arasında anlık geçiş
Sınırsız makro uzunluğu
Razer Synapse desteği
Örgülü Fiber Kablo
Razer Synapse ile sınırsız kişiselleştirilebilir profiller
Ürünün fiyatı ise 129.99 dolar.
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