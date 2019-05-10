Razer Deathadder Elite Mouse yanında oyunla geliyor
Razer'ın dikkat çeken oyun farelerinden Deathadder Elite Mouse, Aralgame'in kampanyası kapsamında beraberinde Call of Duty Infinite Warfare oyunuyla geliyor.
Aralgame, Razer ve Call of Duty markalarını bir pakette topladı. Razer Deathadder Elite Mouse satın alanlara özel olarak ücretsiz sunulacak olan Call of Duty Infinite Warfare kutulu PC oyunu, 650 TL yerine 470 TL'den alıcısıyla buluşacak.
17 Mayıs'a kadar geçerli olması beklenen kampanya kapsamında ücretsiz dağıtılacak olan Call of Duty Infinite Warfare, aslında akıcılığı ile takdirimizi kazanmayı başaran Black Ops III ile neredeyse bire bir aynı tadı sunuyor. Black OPS III'te olduğu gibi duvardan duvara atlama, çift zıplama gibi özellikler aynen korunuyor. Hatta oynarken sanki Infinite Warfare değil de, Black OPS III'ün yeni bir DLC'sini oynuyor gibi hissediyorsunuz.
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