Razer Blade Stealth 13 tanıtıldı
Razer, NVIDIA GeForce GTX 1650 grafikleriyle dünyanın ilk oyun Ultrabook'u olan yeni Razer Blade Stealth 13'lerini duyurdu.
Intel’in yeni nesil 10. nesil işlemcisi tarafından desteklenen Razer Blade Stealth 13, yalnızca 1.3 kg ağırlığındaki ince 15mm şasesiyle dikkat çekiyor. GeForce GTX 1650 ile güçlendirilmiş yeni Razer Blade Stealth 13, 3D modeller de oluşturabildiği gibi iyi bir oyun deneyimi de sunuyor. Pil ömrünü optimize etmek için, Razer Blade Stealth 13 GTX Modelleri, güç ve verimlilik arasında doğru dengeyi sağlamak için NVIDIA Optimus teknolojisine sahip.
Razer Blade Stealth 13 GTX iki farklı modelden oluşuyor: Full-HD veya 4K UHD dokunmatik ekran. Her ikisi de Razer'ın imza tonu ile tamamlanmış farklı tonlarda mat siyah kaplama gövdesinin içinde en yeni Intel 10. nesil Core i7-1065G7 işlemciye ve 512GB PCIe SSD'ye sahip.
Full-HD modelinin ekranı, pil ömrünü daha da uzatmak için Intel'in Düşük Güç Görüntüleme Teknolojisi (LPDT) ile mat hatlara sahipken 4K UHD modelinde dokunmatik entegrasyona sahip bir cam panel bulunuyor. Her iki panel de özel olarak kalibre edilmiştir ve sRGB renk alanının %100'ünü kapsıyor.
Yeni Razer Blade Stealth 13, 25W'ta daha güçlü Intel Core i7-1065G7 işlemciye sahip şık bir Mercury White sürümüyle de sunulacak. 10. nesil işlemci, Intel’in en son Iris Plus grafikleriyle birlikte geliyor ve kullanıcılara yaratıcı süitlerde veya gündelik oyunlarda daha fazla görsellik yeteneği sunuyor.
Yeni Razer Blade Stealth 13 Mercury White, farklı tonlarda beyaz şasesi içerisnde, 256 GB PCIe SSD ve Full HD mat ekrana sahip. Full-HD ekran, sRGB alanın %100'ünü kaplayan renk doğruluğu için özel olarak kalibre edilmiş.
16GB LPDDR4 RAM, yükseltilebilir 512 GB'a kadar hızlı PCIe depolama ve herhangi bir ortama bağlanmak için USB-C Thunderbolt 3 ve Wi-Fi 6 gibi bağlantı seçenekleri bulunan Razer Blade Stealth 13, tek bölgeli Razer Chroma RGB klavye, kolay ve güvenli erişim için Windows Hello IR kamera ve Windows Precision Sürücüleri olan büyük bir cam trackpad bulunduruyor.
Yeni Razer Blade Stealth dizüstü bilgisayar serisi 1.499.99 dolardan satışa sunulacak.
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