Razer Blade 15 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı
Oyuncuların yakından tanıdığı isimlerden Razer, CES 2019 kapsamında yeni dizüstü bilgisayarı Razer Blade 15'i duyurdu. RTX 2080 ile gelen cihaz bakın hangi özelliklerle öne çıkıyor?
Razer Blade 15 tanıtıldı. Bugün kapılarını ziyaretçilerine açan dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2019 kapsamında sahneye çıkan cihaz, 15.6 inç'lik ekranıyla geliyor. 8. nesil Intel Core i7-8750H işlemciden güç alan cihazın ekranı ise 144 Hz yenileme hızına sahip. 4K veya Full HD ekran çözünürlüklü farklı modelleriyle satışa sunulacak olan Razer Blade 15, 6 GB Nvidia GTX 2060, 8 GB Nvidia GTX 2070 veya yine 8 GB Nvidia GTX 2080 ekran kartları olan modellere sahip.
256 GB veya 512 GB SSD depolama birimiyle gelen cihazda 16 GB RAM bulunuyor. Üzerinde yer alan girişlere gelince: Bir adet USB Type-C Thunderbolt, Mini Display Port 1.4, 3 adet de USB 3.1.
Razer Blade 15'in fiyatı ise biraz tuzlu. 2999 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak olan ürün, aslında oyun bilgisayarları arasında çok da anormal yükseklikte bir fiyattan satılmayacak; ancak Türkiye'de satışa sunulması halinde cihazın hangi fiyat etiketinden raflardaki yerini alacağı merak konusu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle