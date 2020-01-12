RAM bellek nedir ve ne işe yarar?

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Türkçe karşılığı Rastgele Erişimli Hafıza olan RAM (Random Access Memory), bir tür veri depolama veya hafıza birimidir. Depolanan bilgileri hızlıca ulaşılmasını sağlar. Hard disk veya USB belleklerden oldukça farklı olan RAM bellek, ihtiyaç olan bilgileri kalıcı olarak değil geçici olarak saklar. Cihaz kapatıldığı zaman depolanan tüm bilgiler kaybolur.

RAM bellek ne işe yarar ve nasıl çalışır?



RAM bellekte birtakım kutucuklar yer alır. Bu kutucukların her biri sıra ve sütun halinde bulunurlar. Set halinde yer alan RAM kutularındaki her bir kutuya da hücre denir. İşte, RAM bellek gerekli bütün bilgileri bu kutucuklarda saklar ve istenildiği anda da hızlıca iletir. İşlemci de yapılmak gerekli işlem için RAM'le iletişime geçerek istenilen işlemi gerçekleştirir. Yapılan bütün işlemlerle ilgili bilgiler RAM'de depolanır. İhtiyaç duyulduğu zaman da cihaz işlemcisi bilgilere kolay erişir ve işlem yerine getirilir. RAM'in kapasitesinin yüksek olması bir bilgisayarın veya farklı cihazın aynı anda birden fazla işlem için veri depolayabileceğini gösterir. RAM'in yetersiz olduğu durumlarda ise istenilen işlem ya çok yavaş olur ya da hiç yerine getirilemez. İhtiyaç duyulan bütün bilgileri geçici olarak saklayan RAM bellekte, bilgisayar veya diğer cihazlar kapatıldığında lazım olan enerji kesildiği için bütün bilgiler kaybolur.