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Teknoloji
Haber Giriş: 28.01.2020 - 10:25,Son Güncelleme:/

RadiusApp uygulaması ile prizler kişiselleştirilebiliyor

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Geliştirilen Radius App isimli uygulama ile prizlerin görünümü kişiselleştirilebiliyor. İOS ve Android cihazlara ücretsiz olarak indirilen uygulama ile prizlerinizi ve anahtarlarınızı istediğiniz şekilde renklendirip, tasarlayabilmenizi ve dilediğiniz fotoğrafı ya da görseli ekleyebilmenizi sağlıyor.

Anahtar priz sektöründe kişiselleştirilmiş ürünleriyle dikkat çeken Günsan, geliştirdiği RadiusApp ile kullanıcıların kendi anahtar prizlerini tasarlamasına imkan veriyor. 

Android veya İOS işletim sistemli telefonlara indirilebilen RadiusApp ile anahtar prizlerinize yansıtmak istediğiniz görseli ya da tasarımı kendiniz yapıyorsunuz. Sevdiklerinizin fotoğrafı ya da çektiğiniz bir kareyi seçebileceğiniz gibi dilediğiniz renk ve yazı eklemeleriyle de yaratıcı yönünüzü kullanabilirsiniz.

"Tasarla" butonuna tıklayarak ister elektrik anahtarı isterseniz de prizin üzerine tasarımınızı yansıtmanız yeterli. Tasarımı tamamladıktan sonra yapacağınız tek şey, siparişinizi vermek ve tasarladığınız ürünün kapınıza gelmesini beklemek…

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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