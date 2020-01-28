RadiusApp uygulaması ile prizler kişiselleştirilebiliyor

Anahtar priz sektöründe kişiselleştirilmiş ürünleriyle dikkat çeken Günsan, geliştirdiği RadiusApp ile kullanıcıların kendi anahtar prizlerini tasarlamasına imkan veriyor.

Android veya İOS işletim sistemli telefonlara indirilebilen RadiusApp ile anahtar prizlerinize yansıtmak istediğiniz görseli ya da tasarımı kendiniz yapıyorsunuz. Sevdiklerinizin fotoğrafı ya da çektiğiniz bir kareyi seçebileceğiniz gibi dilediğiniz renk ve yazı eklemeleriyle de yaratıcı yönünüzü kullanabilirsiniz.



"Tasarla" butonuna tıklayarak ister elektrik anahtarı isterseniz de prizin üzerine tasarımınızı yansıtmanız yeterli. Tasarımı tamamladıktan sonra yapacağınız tek şey, siparişinizi vermek ve tasarladığınız ürünün kapınıza gelmesini beklemek…