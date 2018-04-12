PUBG ücretsiz oluyor! Bakın ne zaman?
Son günlerin oyuncular arasındaki en popüler oyunu olan PUBG ücretsiz oluyor.
Microsoft, yeni Xbox Live Gold Free Play Days dahilindeki oyununu duyurudu. Eğer Xbox One sistemi kullanıyorsanız sıkı durun, çünkü bu kez harika bir oyun ücretsiz olarak hafta sonu boyunca oynanabilecek. Son zamanların en popüler oyunu PUBG, 19 ve 22 Nisan arasında tamamen ücretsiz olarak oynanabilecek. İşte PUBG ücretsiz hafta sonu etkinliğinin tüm detayları!
Peki, bu ücretsiz versiyonu denerken bir kısıtlama olacak mı? Güzel haberi verelim, solo, duo, squad dahil olmak üzere tüm oyun modları bu hafta sonu denemesinde kullanıma açık olacak. shiftdelete'in haberine göre üstelik hesabınızla Battlepoint de kazanacaksınız. İleride oyunu satın almaya karar verirseniz ilerlemeniz hiç bir şekilde kaybolmayacak.
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