PUBG sistem gereksinimleri neler?
Son dönemin en popüler oyunlarından PUBG, milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapıyor. Peki yüksek donanımlı cihaza ihtiyaç duyan PUBG'nin sistem gereksinimleri neler?
Dünyayı kasıp kavuran ve her geçen gün oyuncu kitlesini biraz daha genişleten PUBG sistem gereksinimleri ile yüksek donanımlı bilgisayarları bile zorlayabiliyor. Peki PUBG sistem gereksinimleri neler?
PUBG sistem gereksinimleri (Minimum):
CPU: Intel Core i3 4340, AMD FX-6300
CPU SPEED: Info
RAM: 6 GB
OS: 64-Bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
VIDEO CARD: nVidia GeForce GTX 660 2GB, AMD Radeon HD 7850 2GB
Boş Alan: 30 GB
PUBG önerilen sistem gereksinimleri (Önerilen):
CPU: Intel Core i5-6600 veya daha iyi
CPU SPEED: Info
RAM: 8 GB
OS: 64-Bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
Boş alan: 30 GB
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