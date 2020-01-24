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GeriTeknoloji PUBG, Sezon 6 Karakin haritasıyla PC sunucularında başladı
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Teknoloji
Haber Giriş: 24.01.2020 - 08:09,Son Güncelleme:/

PUBG, Sezon 6 Karakin haritasıyla PC sunucularında başladı

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PUBG, Sezon 6 Karakin haritasıyla PC sunucularında başladı

PUBG Corporation, Sezon 6 ve Survivor Pass: Shakedown’un aktif hale geldiğini, oyunun Sezon 6 Karakin haritasıyla PC sunucularında başladığını duyurdu.

Yeni güncelleme oyunun başlangıcından itibaren oyuncuları mücadele dolu karşılamalara taşıyacak olan 2x2 boyutundaki haritayı içeriyor. Karakin haritası ayrıca binalardaki giriş noktalarını, yapışkan bombaları, mermilerin delip geçebileceği duvarları ve güvenli sanılan binaları harabe haline getiren Siyah Alan’ı da oyuncularla buluşturuyor. 

Güncelleme 6.1 PC sunucularında başladı ve konsol sunucularında ise 30 Ocak tarihinde aktif hale gelecek.

Microsoft'un Londra'daki dev mağazasını dolaştıkMicrosoft'un Londra'nın merkezinde bulunan üç katlı mağazası, sadece bilgisayar ve oyun konsollarının tanıtıldığı bir satış noktası olmaktan öte, bir eğitim ve deneyimleme merkezi olma özelliğiyle de dikkat çekiyor.
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