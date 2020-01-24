PUBG, Sezon 6 Karakin haritasıyla PC sunucularında başladı

Yeni güncelleme oyunun başlangıcından itibaren oyuncuları mücadele dolu karşılamalara taşıyacak olan 2x2 boyutundaki haritayı içeriyor. Karakin haritası ayrıca binalardaki giriş noktalarını, yapışkan bombaları, mermilerin delip geçebileceği duvarları ve güvenli sanılan binaları harabe haline getiren Siyah Alan’ı da oyuncularla buluşturuyor.

Güncelleme 6.1 PC sunucularında başladı ve konsol sunucularında ise 30 Ocak tarihinde aktif hale gelecek.