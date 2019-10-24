PUBG Sezon 5 ve Survivor Pass: Badlands yayında
PUBG Corporation, en son güncellemesi olan Sezon 5 ve Survivor Pass: Badlands’i canlı sunuculara çıkardı. Sezon 5, haritadaki nesneler, arazi ve loot güncellemeleri ile beraber haritaya özel 2.7x etki alanı olan yeni yerleşik nişan dürbününe sahip Win94 tüfeği dâhil olmak üzere Miramar'da iyileştirmeler sunuyor.
Cephaneye ya da ilaca ihtiyacı olan oyuncular artık telsiz mesaj sistemi aracılığıyla takım arkadaşından talep edebilirler ve ihtiyaç duydukları malzemeleri 15 metreye kadar fırlatabilirler. Ayrıca, oyunun başındaki çatışmalarda ya da tavuk yemeğini kazanmak için düşmanlarınıza yakın dövüş silahları fırlatabilirsiniz.
Oyun güncellemelerine ek olarak, Survivor Pass yeni ödüller, görevler ve gelişmiş sistemler ile geri döndü! Survivor Pass: Badlands, oyuncuları acımasız çöl ve eski sakinlerinden esinlenilen bir temayla kaplı kıyafetler ve silah kaplamalarıyla ödüllendirecek. Ayrıca, oyuncular oyunu normal modda oynarken bir topluluk olarak savaş alanında beliren diskleri toplayarak Sezon 5 hikâyesinin tanıtım videosunun bölümlerini açıp ilk kez Miramar'ın tarihine dalabilirler.
5.1 Güncellemesi PC sunucularında yayında ve 29 Ekim’de konsolda çıkacak.
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