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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
24.10.2019 - 07:14, Son Güncelleme:

PUBG Sezon 5 ve Survivor Pass: Badlands yayında

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PUBG Sezon 5 ve Survivor Pass: Badlands yayında

PUBG Corporation, en son güncellemesi olan Sezon 5 ve Survivor Pass: Badlands’i canlı sunuculara çıkardı. Sezon 5, haritadaki nesneler, arazi ve loot güncellemeleri ile beraber haritaya özel 2.7x etki alanı olan yeni yerleşik nişan dürbününe sahip Win94 tüfeği dâhil olmak üzere Miramar'da iyileştirmeler sunuyor.

Cephaneye ya da ilaca ihtiyacı olan oyuncular artık telsiz mesaj sistemi aracılığıyla takım arkadaşından talep edebilirler ve ihtiyaç duydukları malzemeleri 15 metreye kadar fırlatabilirler. Ayrıca, oyunun başındaki çatışmalarda ya da tavuk yemeğini kazanmak için düşmanlarınıza yakın dövüş silahları fırlatabilirsiniz.

Oyun güncellemelerine ek olarak, Survivor Pass yeni ödüller, görevler ve gelişmiş sistemler ile geri döndü! Survivor Pass: Badlands, oyuncuları acımasız çöl ve eski sakinlerinden esinlenilen bir temayla kaplı kıyafetler ve silah kaplamalarıyla ödüllendirecek. Ayrıca, oyuncular oyunu normal modda oynarken bir topluluk olarak savaş alanında beliren diskleri toplayarak Sezon 5 hikâyesinin tanıtım videosunun bölümlerini açıp ilk kez Miramar'ın tarihine dalabilirler.

5.1 Güncellemesi PC sunucularında yayında ve 29 Ekim’de konsolda çıkacak. 

Veriyi iyi yönetebilen çağı yakalayacakNesnelerin İnterneti ile birlikte milyarlarca cihaz birbirine bağlanacak, her bir cihazın ürettiği veri ise ‘big data’ yani ‘büyük veri’yi ortaya çıkaracak. Bu kapsamda veri yönetimi konusunda dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan Hitachi Vantara’nın Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez, Hitachi Next 2019 zirvesinde Hürriyet’e özel önemli açıklamalarda bulundu.
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